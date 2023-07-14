〈房產〉300億元租金補貼專案 新申請戶突破10.8萬戶 六都占8成

營建署今 (14) 日發布統計指出，300 億元租金補貼專案自今年 7 月 3 日開放受理申請，截至 13 日上午，新申請戶已達 10 萬 8,940 戶，舊戶主動帶入申請也有 21 萬 8,465 戶，累計總戶數 32 萬 7,405 戶，顯見民眾對租屋補貼政策的需求。

營建署指出，其中，透過線上申請租金補貼的新戶共有 10 萬 3,749 戶，占新申請戶總數 95%，以臺中市最多人申請，有 2 萬 2,764 戶提出申請，其他縣市依序為新北市 1 萬 6,111 戶、高雄市 1 萬 1,842 戶、桃園市 1 萬 1,342 戶、臺北市 9,983 戶、臺南市 9,895 戶，全台六都占租屋新戶申請總數 8 成，而其餘縣市也有 2 萬 1,812 戶提出申請。

營建署並強調，租金補貼受理申請至 2024 年 12 月 31 日下午 5 時止，採隨到隨辦方式辦理，舊戶資料直接帶入申請，而未曾申請過租金補貼的新戶，於完成租賃契約簽約即可透過線上或郵寄方式提出申請。

營建署表示，啟動租金補貼諮詢專線迄今，設置有 90 線，已累計總進線達 7 萬 8,975 通；此外，租金補貼 2.0 更精進申請流程，包括申請隨到隨辦不受限、舊戶直接帶入審查不用重新申請、申請年齡放寬至 18 歲即可申請、放寬房屋認定條件等，提高租屋族申請意願。