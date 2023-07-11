〈房產〉脫北潮再現！TPASS悠遊卡牽動北北桃人口大搬風

根據內政部人口遷移資料，北北桃基生活圈的四個縣市今 (2023) 年 1-5 月人口都為淨遷入 (遷入人口多於遷出人口)，其中台北市遷往新北市人口高達 1 萬 9,323 人，本月北北基桃通勤月票 TPASS 啟用，許多民眾預期將北北桃基人口可能會因此再現變化。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，雙北捷運、公車網絡連結緊密，新北市許多區域房價仍為台北市的半價，可大幅吸納台北市人口，若以通勤票為拉動人口的誘因，桃園市在機場捷運沿線較具優勢，至於基隆市大眾運輸條件落差大，以通勤月票吸引輕移民顯得欲振乏力。

新北市今年前五月遷入人口超過 9 萬人，淨遷入人口 3 萬 1,637 人居冠全台，台北市淨遷入人口 2 萬 4,444 人，位居全台第二，終於擺脫人口淨遷出的困境，桃園市淨遷入 1 萬 7,731 人，來自新北市的人口比例高，從數據觀察雙北人口雙向流動最明顯，再來是遷往桃園市，三都遷往基隆市的人數都不多，僅新北市遷往基隆市的人數破千。郎美囡表示，台北市多年來因高房價流失人口，近期積極增加利多政策挽回市民。

另一方面，前波房市多頭台北市漲幅最低，買方財力許可大多選擇購屋於台北市，尤以新北市民最多，值得注意的是，從人口遷移量體可看出台北市遷往新北市，新北市再遷往桃園市的脈絡。

而桃園市多年來人口正成長，今年前 5 月從雙北遷入人口數就佔有 2 成多，大家房屋林口 A7 捷運加盟店店東魏詩桓指出，今年雖然房市多方受挫，不過房價方面，桃園市比雙北具優勢，機場捷運沿線市場穩定，不過機捷班次不多，通勤雙北多以行車為主，以 A7 捷運站周邊而言，大樓新成屋單價約每坪 35-37 萬元，比位在新北市新莊、五股低，也有不少長庚醫護人員購於 A7 站，且 A7 站周邊總價 1,200 萬可找到帶車位的二房物件，吸引許多新婚及首購族。

住商機構新北市區首席協理趙中康認為，雙北捷運互通性高，新北市利用大眾運輸系統通勤台北市相當便利，且新北市房價低於台北市，生活機能上沒有落差，因此不少換屋或首購基於總價考量，從台北市轉換至新北市。