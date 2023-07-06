全球經濟衰退風險縈繞 大宗商品指數12個月來重挫22%

包括原油、鐵礦砂在內的原物料跌跌不休，標普 GSCI 大宗商品指數過去 12 個月以來重挫 22%，凸顯全球經濟衰退風險縈繞。

截至 6 月 30 日的 12 個月內，該指數的工業金屬類下跌 3.8%，能源類暴跌 23%。不過小麥、粗糖等農產品上漲約 11%，可能和聖嬰現象影響收成展望有關。

標普 GSCI 大宗商品各類行情變動，圖取自 CNBC

然而分析師指出，反映整體大宗商品行情的指數下跌，可能代表全球經濟正在降溫、甚至衰退，尤其中國在疫情後的復甦正在失去動能。

Kpler 的資深大宗商品分析師 Reid I’Anson 說：「鐵礦砂和銅都是觀察全球景氣循環很好的指標，例如建築業、製造業，跡象顯示許多領域正在衰退。我認為，這個現象將廣泛蔓延，特別是擴散到西方。」

他預測，美國國內生產毛額 (GDP) 將在今年第 4 季或明年第 1 季萎縮，歐洲則會比美國晚三到六個月步入衰退。

I’Anson 說：「中國經濟不如市場預期，是大宗商品難以站穩腳步的最主要原因。」

中國近期公布一連串不如市場預期的經濟數據，意味著經過多年防疫封鎖後的重新開放未能實現。美銀分析師證實，中國反彈令人失望，尤其是房地產投資年減 7%。房產投資下滑，通常伴隨著鋼鐵、鋁、銅、鎳等建材需求減弱。

華爾街券商預估，中國的房地產不景氣將持續多年，I’Anson 說，目前中國政府似乎不打算訴諸激進的財政刺激，就算真的這麼做，恐怕也要很龐大的規模，才足以振奮市場。

原油、鐵礦砂最大輸家

原油和鐵礦砂的跌幅，居所有商品之首，而且根據 Kpler 的看法，銅礦前景也不怎麼光明。銅的用途廣泛，包括電子設備和工業機械，因此向來被視為景氣風向球。

即使石油輸出國家組織和盟友 (OPEC+) 今年稍早減產，布蘭特原油仍比去年同期下挫 34.76%。歐洲能源消費疲弱，部分反映冬季氣候溫和削弱取暖需求，歐盟的天然氣儲藏量正突破五年高點。中國雖然是原油最大進口國，卻以擴大煤炭產量的方式因應缺電。

鐵礦砂在大宗商品中跌勢不輕。 (圖: Shutterstock)

根據美銀統計，鐵礦砂和鋼鐵年比平均下挫 16%，反映營建需求欲振乏力。同時，水泥庫存攀升到 75%。

標普道瓊指數公司商品和實質資產部門主管 Jim Wiederhold 說：「像工業金屬之類的商品，一旦遭遇不景氣，通常會在採購經理人指數 (PMI) 等領先指標之前先下跌。」如果經濟真的陷入不景氣，油價通常跌得兇。

此外，大宗商品和通膨大致同步變化，如果通膨持續降溫，短期內的商品市場也會進一步下挫。

根據國際貨幣基金 (IMF)，全球 2023 年通膨率預估為 7%，從去年的 8.7% 下滑。

I’Anson 說：「由於大宗商品是早期指標，我認為，直到明年以前，商品價格都難以站穩腳步。」