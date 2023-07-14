〈紐約匯市〉睽違15個月 美元指數失守100大關 歐元創今年最長漲勢

美元指數睽違 15 個月首度貶破 100 大關，美國通膨降溫強化了市場對於聯準會 (Fed) 今年只會再升息一次的預期，並削弱美元相對其他貨幣的利率優勢。與此同時，歐元連續六個交易日上漲，為今年迄今最長升勢。

周四 (13 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 貶 0.77%，至 99.75，為去年 4 月以來首度貶破 100 關卡，即將迎來今年最大單周貶幅。

繼日前公布最新消費者物價指數 (CPI) 進一步降溫後，美國周四公布 6 月生產者物價指數 (PPI) 年增率僅 0.1%，低於市場預期，並創近三年來最小增幅。

Jefferies 外匯部門全球主管 Brad Bechtel 說：「我非常理解美元貶值的原因，考量到我們所看到的數據，這對美元空頭來說非常具有吸引力。短期內，我們將看到美元進一步走軟。」但他指出，鑑於美國經濟表現仍優於全球其他地區，美元將獲得部分支撐。

利率期貨顯示，市場已充分消化聯邦公開市場委員會 (FOMC) 本月稍晚再度升息的前景，但對進一步升息的預期已經消散。

同日，美國公布上周初領失業金人數意外下滑至 23.7 萬人。由於市場目光聚焦在通膨，幾乎沒什麼人討論到這方面的數據表現，但它確實反映就業市場仍處於吃緊狀態。

歐元延續連日漲勢，盤中觸及 16 個月高點，截稿前漲近 0.9% 至 1.1226 美元。歐元兌美元已連續六個交易日上漲，是今年最長升勢。

美元兌瑞士法郎暴跌至八年低點，截稿前貶逾 0.9% 至 0.8588 瑞郎；美元兌日元貶 0.3% 至 138.01 日元，為 5 月 22 日以來最低。

英鎊勁揚 1.1% 至 1.3130 美元，連續六個交易日走高，也是去年 4 月以來首度升破 1.3 美元。

周四數據顯示，英國 5 月國內生產毛額 (GDP) 月減 0.1%，優於市場預期，支持了英國央行能在不影響經濟的情況下進一步升息的想法。

加密貨幣方面，美國法官裁定 Ripple 透過交易所販售瑞波幣 (XRP) 的行為未違反聯邦證券法，激勵瑞波幣飆升至 2021 年 12 月來最高水平。截稿前，瑞波幣大漲 66.8% 至 0.7841 美元。

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