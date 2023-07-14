美元指數連六跌、摜破100 德銀分析師：是時候賣出美元了

ICE 美元指數 (DXY) 連六日下挫，不但創下 2021 年迄今最長跌勢，並在周四 (13 日) 跌破每盎司 100 美元。德意志銀行外匯分析師因而宣告，已經到了賣出美元的時候了。

德銀全球外匯研究共同主管 George Saravelos 預測，美元疲態將延續到 2024 年，甚至 2025 年。他仍看多歐元，預測 2023 年大部份時候都保持升值。

美國周三公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增幅為兩年來最小，周四再公布 6 月生產者物價指數 (PPI) 幾乎文風不動，證明通膨正在降溫。

Saravelos 說，他一直在等待美元即將走貶的證據，如今通膨數據意味著聯準會 (Fed) 可能不再需要把利率升得那麼高、或維持在高點那麼長的時間，就是最佳的例子。

他說：「我們看多歐元兌美元到今年年底保持升值，但在 5 月初先技術性獲利了結，等待更多美元轉空的跡象出現。周三的通膨報告就是我們一直在等待的最後證據，現在我們可以再次建議做多歐元兌美元了。」

他預測，歐元兌美元到今年年底可能升至 1.15，而且「完全有可能」升到 1.20。歐元周四報 1.1228 美元。

Saravelos 指出，美元正遭到雙重打擊：持續的通膨減緩 (disinflation)，以及強韌但沒那麼強勁的經濟成長。

他說：「首先，我們愈來愈確信，美國正在通膨減緩的過程。其次，通膨減緩的過程看起來是良性的。我們多次表示，對美元來說最不利的結果，就是通膨減緩、經濟成長相對穩健這兩者的組合。」

美元去年隨著 Fed 連續升息——包括連四次大幅升息 3 碼 (75 個基點)——而高歌猛進，因此舉擴大了持有美元相較於其他貨幣的利差，因此整體狀況有利於美元。

此外，在 Fed 激進升息、美國去年出現連兩季負成長之後，國際投資人愈發擔憂經濟衰退，因而蜂擁買進美元，以尋求避風港。

DXY 去年上漲 7.9%，創 2015 年迄今最佳年度表現，最高曾在 2022 年 9 月底漲到接近 115 的水準，登上逾 20 年高峰，但之後一路走跌。

DXY 截至周四已經連跌六天，報 99.8。這是 2021 年 9 月以來最長連跌走勢，也是 DXY 自 2022 年 4 月迄今最低水準。今年以來，DXY 一共下跌 3.6%。

美元去年 9 月如日中天之時，美股正好跌入低谷。如今美元指數跌破 100，美股也正好刷新 15 個月高點，標普 500 周四收盤突破 4500 點，是 2022 年 4 月來首見。