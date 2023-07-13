傳Stellantis將在義大利南部生產全新Jeep Compass車型

兩位知情人士周四 (13 日) 透露，Stellantis (STLA-US) 將為其位於義大利南部的 Melfi 工廠生產第五種車型。該汽車製造商在歐洲最暢銷的車型之一是新款 Jeep Compass。

這款新車型將是法義集團目前在 Melfi 生產的 Compass SUV 的開發版。Melfi 是該集團在該國的主要組裝基地之一。

本周 Stellantis 宣布未來將在 Melfi 生產第 5 款未具體說明的車型。之前 CEO 塔瓦雷斯 (Carlos Tavares) 會見了工業部長烏爾索 (Adolfo Urso)，討論該集團在義大利工廠可能擴大產量的問題。

Stellantis 在會後宣布，Melfi 廠生產的汽車將是「外國品牌的高價高階車型，加上義大利品牌」，全部將以該汽車製造商上周推出以電動車為中心的新 STLA Medium 平台。

新款 Jeep Compass 將與該汽車製造商承諾為 Melfi 推出的其他 4 款新車型一起推出，但尚未正式宣布。

預計將以法國高端品牌 DS 銷售的兩款車型是德國歐寶和義大利蘭吉雅。

一位消息人士表示稱，該集團應在本月底正式披露 Melfi 的未來生產線，作為其正在與義大利政府達成的更廣泛協議的一部分。

Melfi 廠預計將於 2024 年開始生產以新 Stellantis 中型汽車平台為基礎的的車型。

Stellantis 目前還在 Melfi 生產吉普車 Renegade 和飛雅特 500X 車型。