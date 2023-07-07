〈房產〉基隆房價創新高 年收60萬元以下小資房貸族佔比僅剩3成

基隆在建設利多的帶動，基隆房價一路高歌，普通購屋民眾的壓力也隨之加重。由聯徵中心資料揭露，今年第一季基隆年收入在 20-60 萬元之間的小資房貸族佔比僅為 30.3%，是有統計數據以來的同期新低，而且與 2019 同期大減 7.5 個百分點。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，基隆房價高漲是導致小資族群佔比減少的重要原因，依據內政部不動產資訊平台資料顯示，今年首季基隆的平均單價約為每坪 17.58 萬元，房價再創歷史新高，且相較於 2019 年同期的每坪 13.86 萬元，5 年來的房價漲幅高達 26.8%。

除落後補漲的因素外，城際轉運站、基隆塔的建設，以及基隆捷運議題的發酵，都為基隆房市增加了不少話題性，進而推動區域房價水漲船高，未來伴隨上述建設題材的落實，區域房價繼續穩健成長的可能性很高，普通民眾的買房門檻恐怕也會進一步增加。



東森房屋七堵百福加盟店店東陳美霞表示，今年受到房市黑天鵝的衝擊，全台多地的房市交易量能都快速降溫，不過基隆的房市表現仍相對穩健，推估一方面，目前基隆的房價仍普遍落在 1-2 字頭，幾乎是新北的一半、台北的 1/4，低價優勢明顯。

另一方面，基隆過去因交通不便為人詬病，但現在基隆捷運議題的討論聲浪頗高，又有基北北桃 1200 元生活圈套票為上班族們減輕通勤成本，所以近年來有很多的大台北通勤族紛紛移居基隆，用通勤時間換取可合理負擔的房價，從而帶動區域房市交易量能的走揚。



對於打算在基隆置產的民眾來說房仲業者表示，七堵是目前基隆房市交易熱度相對高的區塊，七堵腹地不大，新建案的推案數量相對較少，區內以屋齡較高的中古公寓、華廈居多，總價 6、700 萬左右就能買到屋況還不錯的三房剛需住宅，對口袋不深的購屋民眾來說很有競爭力。

交通方面，目前從七堵搭乘公車或台鐵，僅需 30-60 分鐘左右就可以達到汐止、內湖一帶，未來基隆捷運若能實現，七堵往來汐止、內湖的交通會更加便利，有望磁吸更多北市外溢人口的進駐。