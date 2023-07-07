〈房產〉新北市政府主導大規模都更案 鎖定板橋浮洲等再發展區

新北市政府在主導都市加速更新，將有別民辦都更以點狀、蛙跳式分布，新北市府城鄉發展局局長黃國峰今 (7) 日在研討會中指出，政府主導大面積更新是全面性的改變整體環境，除了大陳社區以分期分區開發的成功經驗外，未來將持續推動如永和頂溪捷運站周邊及板橋浮洲再發展區等區域的大面積更新。

同時，新北市府與新北住都中心已經在 7 月 1 日推出「危險建築物 580 專案計畫」，更是新北市因應市內危險建物而推出的新政策，協助加速更新程序進行，未來新北市會在現有基礎上更進一步，帶給市民更加優秀的生活品質。

「危險建築物 580 專案計畫」內容在於加速海砂屋或耐震能力不足的危險建築物重建，新北市政府推出「危險建築物 580 專案計畫」，從 7 月 1 日起實施，經鑑定為海砂屋或危險建築物，若住戶重建同意比率整合至 5 成，將由新北市住宅及都市更新中心一條龍輔導及評估，後續重建意願達 8 成，由市府主動啟動公辦都更，估計新制上路後約有上百案適用。

同時，新北市副市長陳純敬在新北市在今 (7) 日舉辦的「翻轉／重生 都市更新研討會」中指出，「都更三箭」政策的推動下，多元都更申請、核准案件皆達到倍數成長的好效果，也讓地主、產業界對政府的信心倍增，進而增進民眾都更的意願。透過本次研討會的機會，與日方互相學習，並交流台灣方面經驗與方法。

新北市府今日舉辦的「翻轉／重生 都市更新研討會」，邀請台、日專家學者共同針對「大規模重建」、「危險建物防災策略」兩大主題進行交流與討論，本次研討會透過日本澀谷車站及周邊整體規劃計畫，學習在龐大的計畫推動上，如何透過公私間合作策定計畫及分工協作，讓彼此計畫相互配合並執行，而在防災街區案例講解整合過程及重建機制下，也瞭解到如何配合地主意願使事業達成共識的策略及手法。

除了日本專家的執行經驗外，也藉由新北市成功案例，分享在都更整合上的甘苦談及成果，最後由產官學界與二位日本專家進行深度對談，聚焦於台、日城市防災與都市更新制度進行探究與討論，希望借鏡日本經驗解決台灣目前面臨的課題。