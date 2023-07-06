〈房產〉打炒房新招「囤房稅2.0」通過 持有新房大戶首當其衝

行政院院會今（6）日通過「房屋稅差別稅率 2.0 方案」，囤房稅改採「全國歸戶」，稅率也由現行的 1.5% 至 3.6%，調升至 2% 至 4.8%，預計明（2024）年上路、後年課稅，持有新房子越多的房屋稅將有感增加。

房仲業者指出，方案未來一旦上路，持有新房子越多的房屋稅將有感增加，尤其過去幾年景氣大好時，部分投資客南下掃貨，預售案一次買好幾戶，未來不分區域總歸戶後，房屋稅一間可能就多出數千到上萬元，除了政策本身以外，需觀察高房價問題是否成為此次選戰的主軸之一。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，近期不斷有房市政策出爐，雖然單一政策影響有限，且影響多屋族、非自用類型的族群，但一般民眾不清楚政策到底影響甚麼，尤其下半年又是選前重要的時間點，若是高房價問題發酵，不斷有房市政策被拋出，恐怕會「亂拳打死老師傅」。

對於絕大多數的自用客來說，新制並不會受到影響，新制影響最大的將是持有新房子數量較多的族群。

首先就是建商手上的新成屋或餘屋，不過政府應會考量合理性，給予一段銷售的緩衝期，另外過去景氣好時，有些預售案投資客一買 3、5 戶，新制上路後受影響就很明顯，因為從 2014 年 7 月各縣市政府陸續調高房屋標準單價，造成新舊房屋的房屋稅可能相差一倍，因此一旦被總歸戶後，就不能各縣市各自計算，有機會出現持有超過 3 戶的現象，不過畢竟房屋稅佔整個總價比例甚低，應該不至於因為單一政策出現拋售，除非出現市場不景氣價格明顯修正。

至於市場擔憂會不會造成租金上漲的問題，曾敬德表示，首先房東收到新制後稅單的時間點可能在後年，二來屋齡 10 年以上房子影響較小，第三若市場上只有少數房東受影響，倘若別的出租房屋租金沒漲，不見得可以全部轉嫁出去，後續還須觀察。

永慶房屋則指出，本次修法囤房大戶首當其衝，主要增加多屋族及空置房屋的持有稅負，落實自住輕稅，同時鼓勵房屋釋出至租賃市場，有助於租賃市場透明化，讓房是能更加健全發展。

財政部今宣布推出「囤房稅 2.0」，永慶房屋指出， 目前已實施囤房稅的縣市包括台北市、宜蘭縣、連江縣、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市、屏東縣 10 縣市，均訂定差別稅率課徵囤房稅，不過，即使行政院拍板通過，但房屋稅屬於地方稅，各縣市的房屋差別稅率仍由各縣市政府自行訂定。

「囤房稅 2.0」上路，囤房大戶將首當其衝。由於新制是全國歸戶，等於是全國合併計算，不同縣市合計只要超過 3 戶都將被課囤房稅，且依差別稅率課徵囤房稅，持有戶數愈高，適用稅率愈高。尤其對於囤房大戶將大幅增加房屋持有成本。

根據財政部財政資訊中心統計 2022 年全國個人歸戶持有非自住住家用房屋的人數約有 52.6 萬人，恐將受到衝擊。此外，持有 5 年內新屋的影響遠大於舊屋，因新屋的房屋評定現值高，再乘上「囤房稅 2.0」的累進稅率 2.% 至 4.8%，稅負將大幅增加，因此，對於持有 5 年內非自用新屋的所有權人影響最大。至於對於自然人全國總歸戶 3 戶內的自用者則沒有影響。

對於有餘屋的建商也將受到衝擊，尤其是餘屋量大的建商，將負擔更高的囤房稅，有利於建商盡速將餘屋出清，避免建商囤房。

不過，本次「囤房稅 2.0」也訂定出租申報租賃所得達租金標準的房屋稅率，鼓勵房屋釋出租賃市場，或許此舉將有助於公益出租人、社宅包租代管的意願，除了有租金收入，同時又能享有稅率優惠。