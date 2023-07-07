〈房產〉與公園為鄰 台北這三行政區綠地多且房價只要5字頭

住家附近就有公園綠地是許多民眾的夢想 房仲業者整理 2022 年台北市政府工務局已開闢公園綠地數據，其中文山區每人享有公園綠地面積 13.95 平方公尺面積最大，萬華區以 10.98 平方公尺居次，而北投區則以 10.74 平方公尺位居第三。

同時，比較台北市 12 行政區近一年的平均房價，文山區、萬華區和北投區都只要 5 字頭，是 12 行政區最低，對於喜愛公園綠地環境的民眾不啻為一項好消息。

台北市文山區轄內的公園綠地包含文山森林公園、140 高地公園、木柵公園、道南河濱公園等共 116 處，綠地相當豐富。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，文山區親山傍水綠資源豐富，無論休閒遊憩或夏日避暑都具有離塵不離城的距離優勢，再加上文山區文教氣息濃厚、人口密度相對市中心來得低，成為許多民眾居住的熱門選項。

萬華區作為台北市每人享有公園綠地第二多的區域，可能跌破很多人的眼鏡。陳金萍分析，萬華區為台北市早期開發地區，發展密集，因此公園綠地多集中在華中河濱公園和青年公園，市區內公園綠地處數相對較少。若民眾有意在萬華區置產，又偏好鄰近公園綠地的環境，建議沿著華中河濱公園和青年公園一帶尋找適合的住宅。

北投區則位於台北市最北端，涵蓋大屯山區與關渡平原地區，地質地形特色讓北投擁有許多自然景觀資源，轄有關渡自然公園、陽明公園等共 181 處公園綠地。北投區每人享有公園綠地面積 10.74 平方公尺，位於第三；而房價則是全台北市最親民，平均房價每坪 52.22 萬元。

如單就已開闢公園綠地面積多寡進行觀察，士林區的公園綠地面積位居第三，僅遜於文山區和北投區。陳金萍指出，士林區的居住品質向來被許多民眾稱道，各式綠地公園也是一應俱全。區域內不僅有適合親子的福林公園、美崙公園，還有親近自然的雙溪河濱公園、芝山岩文化史蹟公園等，不一而足。房價也是相對實惠，平均每坪單價為 60.04 萬元，恰好僅次於文山區、萬華區和北投區。

陳金萍指出，每人享有公園綠地面積的多寡，除了該行政區具有多少綠地公園外，該區域人口密度也會造成影響。陳金萍建議，民眾除了參考每人享有公園綠地面積數字外，仍要實際走訪購屋地點周邊的公園綠地，以利找到最適合自己的房屋。