防AI公司白吃白喝？推特要求登入才能瀏覽貼文 馬斯克：臨時緊急措施

推特現在起要求使用者必須註冊並登入平台帳戶，才能查看貼文。該公司擁有者馬斯克 (Elon Musk) 周五 (30 日) 稱此舉為「臨時緊急措施」。

先前用戶不必登入或甚至不需擁有推特帳戶，就能瀏覽推特網頁上他人的貼文，但現在一連上推特網站就會被要求登入。

馬斯克在推文中表示，推特的數據被大量竊取，導致普通用戶獲得的服務品質下降。「數百個以上的組織正極度積極地抓取推特數據，影響了用戶體驗。」

馬斯克此前曾表示，聊天機器人 ChatGPT 開發商 OpenAI 這一類的人工智慧 (AI) 公司使用推特的數據來訓練其大型語言模型。

馬斯克說：「我們絕對會對那些竊取我們數據的人採取法律行動，期待在法庭上見到他們，樂觀估計這大概會是兩三年後的事。」

代表馬斯克的律師 Alex Spiro 今年 5 月去信微軟 (MSFT-US) 執行長納德拉 (Satya Nadella)，要求該科技巨頭審計其使用推特內容的情況，並指控微軟違反使用推特數據的協議。

推特已採取一系列措施，戮力挽回馬斯克入主推特後離開平台的廣告商，並透過 Twitter Blue 驗證標記計畫，來增加訂閱營收。

推特本月初宣布一些計畫，將聚焦影片、創作者和商務合作夥伴，以振興推特在數位廣告之外的業務。

推特也開始向訪問其應用程式介面 (API) 的第三方 app 和研究人員收費。