行業專家：馬斯克限制Twitter瀏覽量 恐重擊平台廣告業務

行銷專家表示，馬斯克 (Elon Musk) 在 Twitter 上做出的最新變動，限制用戶在平台上瀏覽推文數量的措施，可能對新任執行長 Linda Yaccarino 吸引廣告商的努力，帶來災難性的後果。

馬斯克周六 (1 日) 宣布，由於「極端程度的數據抓取和系統操縱」，他實施了「臨時限制」，限制用戶每日可以瀏覽的推文數量。

馬斯克多次改變限制內容，至周六晚上，馬斯克在推特上表示，經過驗證的帳戶每天的貼文數量限制為 10000 則，未經驗證的帳戶每天的貼文限額為 1000 則，新的未經驗證的帳戶每天的貼文限額為 500 則。馬斯克尚未表明限制何時結束。

很多用戶隨後發布了擷圖，顯示在達到限制後，他們無法看到任何推文，包括企業廣告商頁面上的推文。

Forrester 研究總監 Mike Proulx 周日表示，這些限制對於已經因馬斯克給該平台帶來的「混亂」，而有所動搖的用戶和廣告商來說，是雪上加霜。

他說：「Yaccarino 需要扭轉的廣告商信任赤字變得更大。而且僅憑她的行業信譽無法扭轉這一局面。」

Insider Intelligence 首席分析師 Jasmine Enberg 表示，限制用戶可以觀看的內容，對該平台的廣告業務來說可能是「災難性的」。

她表示，讓廣告商回歸已經很難了，這麼做並不會讓這件事變得更容易。