鉅亨美股雷達：美6月CPI報喜 ARM擬爭取輝達成為特定股東

美股重要看點：

美國 6 月消費者物價指數（CPI）報告顯示通膨全面降溫，給聯準會（Fed）很快結束幾十年來最激進的升息周期帶來新的希望，美股主要指數周三（12 日）開高。截稿前，道瓊指數漲近 280 點或近 0.8%、那斯達克指數漲近 200 點或近 1.4%、標普 500 指數漲近 1.1%，費半漲近 1.7%。

美 6 月 CPI 年增 3%，低於預期的 3.1%，從上月的 4% 繼續回落，創下 2021 年 3 月以來最小增幅；扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 4.8%，低於市場預期的 5% 和前值的 5.3%。

按月來看，6 月 CPI 成長 0.2%，低於市場預期的 0.3%，略高於前值 0.1%；核心 CPI 成長 0.2%，低於市場預期的 0.3% 與前值的 0.4%。

投資人還將關注瑞奇蒙 Fed 行長巴爾金和明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡里等 Fed 官員周四的談話，以獲取有關政策前景的新暗示。

聯邦公開市場委員會（FOMC）上週公布的 6 月會議紀錄顯示，有鑑於持續吃緊的就業市場與火熱通膨，幾乎所有決策者認為有進一步升息必要，但對 9 月和 11 月會議決策方向仍不確定。

儘管如此，Point72 首席經濟學家、前 Fed 研究員 Dean Maki 認為，Fed 的重點將大大放在核心通膨目前的實際情況上，不會僅僅因就業市場強勁而繼續升息，會考慮到兩項數據而做出決定。

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，美國經濟看起來進展順利，消費者具有彈性，不受借貸成本上升的影響。YOLO 消費者族群熱衷外出旅行享受夏日。但是，他警告，這種情況恐怕不會持續下去，而且可能是經濟最後的榮景。

Siege 指出，等到夏季結束，學校重新開學，消費者面臨信用卡到期繳款，情況將有所不同，金融市場恐將在 9 月至 10 迎來震盪時期。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月 CPI 年增 3%，預期 3.1%，前值 4%

美國 6 月 CPI 月增 0.2%，預期 0.3%，前值 0.1%

美國 6 月核心 CPI 年增 4.8%，預期 5%，前值 5.3%

美國 6 月核心 CPI 月增 0.2%，預期 0.3%，前值 0.4%

重要個股動態：

英國《金融時報》報導，由軟銀集團控股的晶片設計公司 Arm Ltd. 正與輝達公司 (NVDA-US) 進行談判，期望加入潛在股東，以支持其首次公開募股 (IPO)。

報導引述未透露姓名的知情人士的話指出，Arm 的長期合作夥伴和客戶輝達正在尋求估值 350 億至 400 億美元的投資。軟銀希望估值接近 800 億美元。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國晶片製造商博通 (Broadcom)(AGVO-US) 周三 (11 日) 獲得歐盟反壟斷機構批准，以 610 億美元收購雲端計算公司 VMware。之前該公司提供了幫助競爭對手 Marvell Technology (MVRL-US) 的補救措施。

這筆交易是博通史上規模最大的一筆交易，將幫助該晶片製造商實現企業軟體多元化。

AVGO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

多家外媒週二 (11 日) 報導，IBM (IBM-US) 正考慮在新雲端運算服務平台採用自研人工智慧 (AI) 晶片 AIU，大幅降低成本，而這款晶片預計將由南韓科技巨頭三星電子代工。

Khare 稱，IBM 早在十多年前就推出 Watson，為其首個重要的 AI 系統，但未能成功主導市場發展，其中失敗的一大因素是 Watson 系統營運成本過高，而 IBM 當時未能解決這問題。