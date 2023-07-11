升息+通膨 亞馬遜Prime Day今年表現可望遠勝往年

亞馬遜 (AMZN-US) 的股價通常會在 Prime Day 後走高，今年由於通膨的問題，消費者更偏好尋找便宜商品下手，因此股價更有機會超越過去的表現。

今年亞馬遜專為 Prime 會員舉辦的 Prime Day 年度促銷活動將於本月 11 日至 12 日舉行，自 2015 年到 2022 年，Prime Day 都在 7 月中旬舉行，除了 2020 年於 10 月舉行，以及 2021 年在 6 月舉行以外。

根據道瓊市場數據，自 2015 年到 2022 年，Prime Day 結束後隔日平均漲幅 0.4%，而結束後當周漲幅平均 1.3%，當月漲幅約 4.4%。

Prime Day 相當有利亞馬遜的業務，去年僅該活動期間，全球範圍就創下 3 億個商品以上的銷售紀錄，但今年可望表現更好。

美銀證券分析師 Justin Post 研究報告中寫道：「隨著消費者更渴望優惠、更多商家參與、更快的送貨和大幅折扣，我們預計 Prime 會員日將會比去年 7 月的 Prime 會員日表現更強勁，預計可能銷量上升 12%，可能讓亞馬遜第三季 GMV 適度加速。」他將該股評級為「買進」，目標價為 154 美元。

消費者持續數月面臨高通膨和升息，雖然 6 月消費者信心指數升至 2022 年 1 月以來的最高水準，但基於消費者收入短其前景的預期指數仍低，示意消費者未來 6 至 12 個月內某個時點會出現經濟衰退。

Post 表示：「今年的 Prime Day 正是時候，包括亞馬遜在內的多家零售商已注意到，今年消費者更在意成本。」

亞馬遜周一收低 2% 至每股 127.13 美元，該股今年迄今已飆漲 51% 以上。