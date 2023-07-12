6月通膨今晚揭曉，市場預期將低於預期，三大美指期齊揚!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 27 分)

■ 道瓊指數：上漲 32，漲幅 0.09% 至 34496。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 29，漲幅 0.19% 至 15289.00。

■ 標普 500 指數：上漲 6.25，漲幅 0.14% 至 4479.75。

【今日總經數據】美國 6 月核心 CPI、美國聯準會褐皮書。

昨日紐約分行總裁 Williams 表示，已看到勞動力市場有放緩跡象，預期年底失業率將升至 4% 左右，明年底將繼續升至 4.5%，下調 2024 年經濟成長預期。美國 6 月 CPI 數據今晚登場，目前市場預期通膨將降的比預期要低，目前市場預期通膨年增率為 3.1%，核心通膨年增率為 5%。

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二、美股盤前關注重點

1. Salesforce 上調所有產品售價：Salesforces (CRM.US) 昨日上調公司所有產品的售價，平均上調 9%。公司表示，上一次調漲價格已是七年前，從那時起已提供了 22 個新版本和數千個新功能，並研發投資了超過 200 億美元，新產品的定價將於今年 8 月正式生效。專業版的新標價為 80 美元 (上漲 5 美元)，企業版為 165 美元 (上漲 15 美元)，無限版為 330 美元 (上漲 30 美元)。昨日 CRM 大漲 3.963% 至 221.17 美元。

2. Meta 將付費認證拓展至亞洲市場：Meta (META.US)在一份聲明中表示，自本週開始，「Meta 認證」將在新加坡、菲律賓、印度尼西亞、日本、香港、台灣和亞太地區等其他市場推出。Meta 旗下 Instagram 和 Facebook 平台用戶，每月僅需支付 11.99 美元 (網頁版) 或 14.99 美元 (iOS 版) 便可遞交他們的身分認證，並獲得藍色徽章。

3. 特斯拉充電標準遭反對，美國德州推遲撥款投票：據消息人士表示，部分充電公司反對將特斯拉的計數納入充電站的計畫，因而美國德克薩斯州再次將聯邦資金撥款建設電動汽車充電器的投票推遲至 8 月 16 日，目前業內人士正密切關注此消息，因此可能推動其他州採取類似行動。

原先德州希望利用聯邦資金參與高速公路電氣化項目的電動汽車充電公司採用特斯拉的北美充電標準 NACS，然目前部分製造商和運營商表示需要時間來測試特斯拉的連接器與美國標準聯合充電系統 (CCS) 的互操作性。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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