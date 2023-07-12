歐買尬自研AI手遊《LUNA：AI月神の遠征》預熱活動開跑 本季上市添動能

歐買尬 (3687-TW) 自研 AI 手遊《LUNA：AI 月神の遠征》導入 AI 聊天機器人，打造出台灣首創的 Chat 遊戲大師系統，能回應玩家遊戲攻略、提問，遊戲預熱活動將開跑，預計第三季上市。

Luna 為歐買尬知名 IP，此次營運團隊更運用大量 AI 技術進行開發，《LUNA：AI 月神の遠征》細膩精緻的風格，不但提升遊戲體驗，Chat 遊戲大師除了擔任主線 NPC 給予引導外，針對玩家角色、裝備、攻防戰力的不同，還能提供精準的成長配置分析與方案建議。

歐買尬表示，Chat 遊戲大師經過團隊大量對 AI 進行資訊、語言、市場、全球遊戲歷史、攻略資訊等訓練，建立出獨特的遊戲 AI 互動模組，讓玩家在遊戲中能以不設限的對話與開放性溝通方式，獲得對市場各遊戲問題的全面解答。

《LUNA：AI 月神の遠征》遊戲玩法以「啟夢系統」為核心，身為藍色大地的冒險者將利用「夢想之盒」的多重開啟，進入多元的任務關卡及系統挑戰外，更將玩家票選出最具 LUNA 經典回憶的「時裝」、「騎寵」、「釣魚」等三大系統精緻復刻、進化重現，希望能重新喚回過去 350 萬名老玩家進入充滿回憶，以及未知的 Luna AI 世界進行探索與冒險旅途。