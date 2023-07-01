WSJ：貝萊德等公司申請比特幣現貨ETF受阻 SEC認為資料不夠全面

根據《華爾街日報》（WSJ）周五（30 日）援引知情人士消息報導，美國證券交易委員會（SEC）對近期資產管理公司申請推出比特幣現貨 ETF 感到擔憂，認為申請不夠清晰和全面。

據悉，SEC 已向那斯達克和芝加哥選擇權交易所全球市場公司（Cboe Global Markets）表達擔憂，而上述兩家公司代表貝萊德和富達等資產管理公司提交比特幣現貨 ETF 申請。交易所或資產管理公司可以更新內容作為對 SEC 的回應，然後再重新提交申請。

自貝萊德 6 月 15 日提交申請以來，比特幣價格大幅上漲，比特幣迄今已上漲 20%，自今年 4 月以來首次突破 3 萬美元。上述消息傳出後，比特幣價格一度下跌 5%，不過之後又反彈至上漲 0.3%，報 30,657.53 美元。

一些傳統和加密資產管理公司緊隨貝萊德的腳步，「女股神」伍德旗下方舟投資（Ark Investment Management）、景順投信公司 (IVZ-US)、WisdomTree、Bitwise Asset Management 和 Valkyrie 最近幾天都重啟或修改現貨比特幣 ETF 申請。

報導指出，SEC 曾多次拒絕 2017 年以來的此類 ETF，理由是容易受到欺詐和市場操縱的影響。不過目前至少有 6 檔持有比特幣期貨的 ETF 上市。

投資人和分析師認為，全球最大的基金管理公司貝萊德的申請是迄今為止相較於其他競爭對手的最大希望，部分原因是該公司的申請記錄都近乎完美通過。

一些行業觀察人士預測，貝萊德提交的文件將緩解 SEC 的擔憂，因為該公司與納斯達克達成一項協議，將共同監控比特幣現貨交易平台，好讓納斯達克願意將這檔 ETF 上市。

另一方面，富達和方舟投資在與芝加哥選擇權交易所達成「共同監管協議」方面也使用了類似的措辭，同樣也是為了順利推出 ETF。

然而，SEC 通知上述兩家交易所退回這些申請文件，因為資產公司沒有指明簽訂「共同監控協議」的比特幣現貨交易所名稱，也沒有提供有關安排這些監控細節的充足資訊。

芝加哥選擇權交易所發言人說，打算更新申請文件後重新遞交。SEC、納斯達克、貝萊德、富達、景順、WisdomTree 和方舟投資的代表均拒絕置評。

值得注意的是，重新遞交申請將須再跑一次流程，這讓資產管理公司在推出首檔現貨比特幣 ETF 的競爭中至少倒退 7 天。

而在交易所或資產管理公司重新提交申請後，SEC 有 15 天的時間公布申請文件徵求公眾意見，在此期間，SEC 可以在第 7 天之前將申請文件再次退給交易所或資產管理公司。15 天期限結束後，SEC 最多有 240 天的時間來批准或拒絕該申請。