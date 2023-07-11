渣打上調比特幣價格預期 估明年底前漲至12萬美元

渣打銀行正在加大對比特幣的看漲預測，目標是到 2024 年底達到 12 萬美元，幾乎是當前價格的四倍，理由是礦商現金手上現金增加，將減少售出比特幣。

渣打銀行分析師 Geoff Kendrick 周一 (10 日) 表示，礦商的比特幣單位獲利能力上升，意味著他們有能力在減少出售的同時保持現金流入，這會減少比特幣淨供給，並推高比特幣價格。

比特幣挖礦是一個能源密集型過程，礦工使用強大的電腦來驗證交易數據，從而得到代幣獎勵，並最終將所得到的獎勵出售獲利。

當比特幣價格上漲時，礦工出售較少的比特幣就足以彌補成本，並持有更多比特幣，以期待未來價格上漲。

對比特幣價格的大膽預測屢見不鮮，最樂觀的莫過於 Ark Investment Management 的 Cathie Wood，去年 11 月她還在預計比特幣到 2030 年將達到 100 萬美元。

渣打 4 月時曾預測，到明年年底，比特幣的價格可能達到 10 萬美元。他們現在認為，這低估了礦商獲利能力提高，對比特幣新供給減少的影響，他們預計價格到今年年底將達到 5 萬美元，2024 年將高達 12 萬美元。

供給還將面臨 2024 年即將到來的「減半」事件的影響，下一次減半將在 2024 年發生，礦工將為每個開採的區塊獲得 3.125 BTC 獎勵，而不是目前的 6.25 BTC。

比特幣今年以來漲約 83%，最新成交價格在 30450 美元附近，仍遠低於 2021 年 11 月創下的近 69000 美元的歷史高點。

最近的上漲恰逢美國大量比特幣 ETF 的申請，其中還包括貝萊德公司的申請，這家公司在 ETF 申請和獲得批准方面有著極高的成功率。