貝萊德擬推比特幣ETF 加密貨幣產業揮別陰霾 比特幣登逾1年高點

全球最大的加密貨幣比特幣周五（23 日）觸及一年多高點，係因貝萊德 (BLK-US) 計劃推出比特幣現貨 ETF，儘管美國加強監管審查數位產業。

全球最大的資產管理公司貝萊德 15 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交推出 iShares Bitcoin Trust 的申請，這是一種比特幣現貨 ETF，由 Coinbase (COIN-US) Custody 作為其託管人，並向機構投資者提供加密貨幣的投資機會。

嘉信理財集團 (Charles Schwab) (SCHW-US)、富達 (Fidelity) 和 Citadel Securities 支持的加密貨幣交易所 EDX Markets 本周稍早也宣布將開放某些加密貨幣交易。

這些發展重燃投資者對加密貨幣的興趣。自去年底交易所 FTX 倒閉後，引發一系列加密公司崩潰，令加密貨幣先前一直處於低迷狀態。

監管審查的力度加強加劇市場負面情緒，包括證券管理委員會（SEC) 本月以違反證券法起訴加密貨幣巨頭 Coinbase 和幣安。

但自貝萊德提交申請以來，比特幣的價值已上漲近 25%，周五最高漲至 31458 美元，創 2022 年 6 月 7 日以來最高水準，本周漲幅近 20%。近時確認漲幅 1.88% 至 30619 美元。

投資加密項目的 Bloccelerate VC 總經理 Kate Laurence 表示：「近幾日因機構興趣爆發，籠罩加密貨幣的烏雲已經消散。」

「貝萊德、嘉信理財、富達和 Citadel 等公司進軍加密貨幣領域意義重大，因為這表明機構非常認真對待這個領域，即使近期該領域遭監管機構打壓。」

過去投資者在低利率時期湧入加密貨幣，推動市場價值在 2021 年達到 3 兆美元峰值。但隨著利率上升，投資者轉而變得謹慎，根據 CoinGecko 的數據，市場價值目前約為 1.24 兆美元。

全球第二大加密貨幣以太坊自上周以來漲逾 16%，周五再漲 1.63% 至 1903.20 美元。

一些市場觀察人士認為，SEC 的打壓可能反而有利比特幣。比特幣通常被視為商品而非證券，意味比特幣超出 SEX 的職權範圍。

Digital Asset Research 執行長 Doug Schwenk 表示：「SEC 的訴訟讓該產業有機會讓穩健、受監管的參與者加入，所以我謹慎樂觀認為，這次貝萊德事件具有一定的可持續性。」