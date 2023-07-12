〈稅收統計〉全台上半年房地合一稅大減逾1成 嘉義、屏東逆勢成長

今 (2023) 年以來房市表現不佳反應在稅收上，依財政部資料，今年上半年全台個人房地合一稅收 155.98 億元，年減 10.4%，六都僅新北市今年正成長 3.6%，其他五都皆走跌，但嘉義市上半年稅收 1.93 億元，跟去年同期比勁揚 60.9%，屏東上半年個人房地合一稅共 3.09 億元、年增 28.7%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，房地合一所得稅以不動產交易增值部分課稅，今年買方有降價預期心理，且市場交易低迷，主力都會區稅收多數降低，但近幾年房價上揚，都會區價格大幅攀高，尤其台南市、高雄市漲勢凶，買方外溢到嘉義市及屏東縣，造就其逆勢走揚之姿。

綜觀各縣市個人房地合一稅，納稅王仍然是台中市，上半年爲 31.73 億，但年減幅也達 1 成，台南市表現慘淡，今年上半年個人房地合一稅 11.97 億元，與去年同期相比重挫 33.4%。

而新北市是六都中唯一有成長的區域，今年上半年個人房地合一稅 25.57 億元、年增 3.6%；至於六都以外縣市，今年上半年個人房地合一稅破億的共有 9 個縣市，僅屏東縣、嘉義市及宜蘭縣今年稅收增加，房市多頭時的交易大熱門新竹縣市今年稅收大跌，新竹市上半年稅收 5.54 億，跟去年同期比少了約 1.5 億元、年減 21.7%，新竹縣稅收也大幅縮水，今年 5.18 億比去年少了 3 億多元，年減 37.5%。

郎美囡分析，從稅收數據可觀察出今年主要都會區的成交價表現不佳，由於價格在高點，但話題性弱化，政府打炒房政策一波波，買賣雙方的觀望心態濃厚，雖然平均地權條例子法上路前擠出提前布局的買氣，但整體交易量依然緊縮，買方擔憂套在高點，價格也不易向上挺進，以增值部分課稅的房地合一稅必然減少。

此外，科技園區雖有就業人口支撐，但投資客消散後交易相對低落，故新竹縣市、南二都上半年表現不佳，反觀其外圍區域，如屏東縣、嘉義市反而因此受惠，吸收不少首購、換屋或置產的買方，至於宜蘭縣除了自住換屋買盤，長期吸納雙北的退休族，加上其有休閒觀光利多，故稅收還有漲幅。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行升息後市場交易明顯走低，上半年成交量不佳，房地合一稅收走跌並不意外，然而今年 7 月平均地權條例子法上路，央行又祭出第五波房市管制，限制六都及新竹縣市的第二戶貸款最高 7 成，多方利空條件干擾，今年下半年房市還有諸多挑戰，成交量及稅收要能突破，難度非常高。