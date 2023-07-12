OECD：27%工作恐因AI革命而遭自動化取代

經濟合作與發展組織 (OECD) 周二 (11 日) 表示，在即將到來的人工智慧 (AI) 革命中，OECD 內超過 1/4 的技術工作可能輕鬆實現自動化，技術工人擔心他們的工作恐因 AI 而遭取代。

OECD 是由 38 個成員國組成的集團，總部位於巴黎，主要涵蓋富裕國家，但也包括墨西哥和愛沙尼亞等新興經濟體。

OECD 表示，迄今幾乎沒有證據表明 AI 對就業產生重大衝擊，但這可能只是因為這場革命尚處於早期階段。

OECD 在其 《2023 年就業展望》中表示，OECD 國家中，自動化風險最高的工作佔勞動力平均 27%，以東歐國家面臨的風險最大。

風險最高的工作，其定義為 100 種技能中有 25 種以上 AI 專家認為可以輕鬆實現自動化的工作。

OECD 去年一項調查發現，3/5 工人擔心他們未來 10 年內恐因 AI 而失去工作。該調查覆蓋 7 個 OECD 國家中 2000 家製造和金融公司中的 5300 名工人。

該項調查甚至是在 ChatGPT 等生成式 AI 爆炸性出現之前進行的。

儘管大眾對不斷強化的 AI 感到焦慮，但工作中已結合 AI 的工人中，2/3 表示自動化使他們的工作不再那麼危險或乏味。

OECD 秘書長 Mathias Cormann 表示，AI 對全體工人的衝擊程度以及 AI 的使用是否利大於弊，一切端視當局者採取的政策與行動。「政府必須協助工人為變革做好準備，以期受益於 AI 帶來的機會。」

OECD 表示，最低工資和集體談判可能有助於緩解 AI 對工資造成的壓力，同時政府和監管機構需要確保工人權利不會委屈妥協。