今年美股牛市不僅是靠AI和科技股 這幾檔類股也飆漲

受惠於人工智慧 (AI) 潮流，美股在今年大部分時間內飆漲。隨著市場樂觀情緒延續，漲勢正在擴大到其他產業類別，不再只是靠大型科技股來支撐。

標準普爾 500 指數在 6 月漲幅達 6.5%，創下去年 10 月份以來表現最好的單月表現。懷疑人士認為，今年標普的漲幅，主要是集中在蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US) 等大型科技股，在這樣的情況下，少數巨頭影響過大，反彈恐怕難以持續。

但是，若從市場廣度來論，上週標普 500 指數股票交易價格高於 200 日均線的比例高達 65%，為 2 月中旬以來的新高。

Minerva Analysis 創辦人 Kathleen Brooks 表示，儘管這些大型科技對市場仍然非常重要，但實際上已經看到了漲勢的擴大，不少不同產業的許多公司都創下了 52 週新高。

瀏覽今年迄今為止表現最佳的 10 檔股票名單，2023 年的上漲似乎不再僅僅與科技股有關，其中也包含了美國郵輪商嘉年華集團 (CCL-US)、皇家加勒比 (RCL-US) 和工業巨頭奇異 (GE-US)，以及知名建商 PulteGroup(PHM-US) 等。

瑞銀表示，如今推動美股飆升的一個因素可能是投資人看到大型科技股今年前 6 個月的巨大收益，並決定多元化投入其他產業以獲取利潤。

瑞銀資訊長 Mark Haefele 在最近的一份研究報告中表示，投資人對 AI 推動科技業發展潛力的熱情支撐了年初至今的股市上漲。同時，6 月份也有跡象表明漲勢正在擴大到落後者。

Brooks 說道，這是市場健康的標誌，也是被動投資回歸的標誌。美股遠非面臨崩盤的風險，實際上看起來比 AI 反彈真正開始時更健康。