〈紐約匯市〉Fed官員暗示貨幣緊縮近尾聲 美元寫2個月新低、英鎊登15個月高

在聯準會 (Fed) 官員暗示緊縮周期即將邁入尾聲後，美元指數周二 (11 日) 貶至兩個月低點，英鎊則觸及 15 個月高位，此前數據顯示英國薪資成長超出預期。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.30%，至 101.67，是 5 月 11 日以來最低。

美元兌日元貶 0.7% 至 140.34 日元，為近四周新低，美元兌瑞郎也跌逾 0.6%，至 0.8796 瑞郎，為兩年半低點。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 在內幾位 Fed 官員周一 (10 日) 表示，為了壓低通膨，央行可能需要進一步升息，但貨幣政策緊縮循環即將邁向終點，官員發言促使交易員調降利率預期，並帶動美元走軟。

Forex.com 和 City Index 全球研究主管 Matt Weller 指出，上周五的非農報告顯示美國就業市場可能存在裂痕，這是疫情之後首次。與此同時，強勁的英國薪資成長數據，再加上日元持續受到軋空，帶動這兩個主要貨幣走強。

交易員正在等待明日的美國消費者物價指數 (CPI)，市場預期美國 6 月核心 CPI 將年增 5%。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 認為，若核心 CPI 意外上升，前端殖利率可能再度走高，使美元出現驚人反彈。

英鎊今強升近 0.6% 至 1.2929 美元，登上去年 4 月以來高點。英國公布最新薪資升幅創下歷史新高，為英國央行帶來進一步升息壓力。

歐元盤中升至兩個月新高，截稿前漲勢收斂，微升 0.07% 至 1.1008 美元。

其他歐洲貨幣同步走強，挪威克朗兌美元勁揚 1.2%，至 10.3491 克朗兌 1 美元，創近三個月新高，瑞典克朗兌美元也觸及兩周高點，升近 0.9%，至 10.6613 克朗兌 1 美元。

澳幣小漲 0.14% 至 0.6685 美元，在紐西蘭央行公布政策決定前，紐幣貶 0.2% 至 0.6198 美元。

截至台灣時間周三 (12 日) 約 6:00 價格: