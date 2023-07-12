AI服務成本高 Salesforce七年來首次調漲產品價格

雲端企業關係管理軟體商 Salesforce 周三（11 日）表示，8 月將把主要雲端軟體產品價格調漲約 9%。這是該公司在引入人工智慧（AI）功能後，7 年來首次漲價。消息傳出後，Salesforce 盤中股價漲逾 3%。

截稿前，Salesforce(CRM-US) 盤中股價上漲 3.05%，每股暫報 219.31 美元。

Salesforce 表示，自上次漲價以來已在研發方面投入 200 多億美元，也發布 22 個新版本和數千個新功能，其中包括最近的生成式 AI。

有媒體報導指出，許多科技公司正試圖透過生成式 AI 功能獲利，由於該功能需要大量的運算資源，因此提供該服務的成本可能很高。

除了漲價之外，Salesforce 還將對上個月新推出的生成式 AI「入門套件」（starter pack）收取額外費用，50 名用戶每年的費用為 36 萬美元。

不只 Salesforce 在漲價，根據採購新創公司 Vendr 在 4 月的報告，今年許多供應商的軟體價格皆上漲。報告顯示，今年第一季 Vendr 客戶的平均合約價值比去年同期成長 35%，反映出服務上漲的現象。

儘管如此，在價格調漲之際，科技業來自雲端軟體服務的營收也開始放緩，在新冠疫情期間，該領域營收曾以驚人的速度成長。

微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 等大型雲端運算公司的業務成長承壓，因為企業客戶希望在借貸成本上升的情況下精簡雲端運算方面的支出。

有市場分析指出，價格上漲可能會讓 Salesforce 難以簽下新客戶，投資人一直擔心這家雲端軟體巨擘的銷售成長放緩。另有分析師認為，成本上升應該會替該公司全年營收財測「提供緩衝」至少有個預測的底。