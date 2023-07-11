Canalys：全球第二季PC出貨量改善 蘋果表現最亮眼

調研公司 Canalys 數據顯示，全球第二季個人電腦（PC）出貨量下滑情況有所緩解，其中蘋果 (AAPL-US) 近期推出的 15 吋 MacBook Air 需求強勁，助攻該公司表現優於市場，出貨量成長 51%。

Canalys 表示，受惠強勁的開學季需求，全球 PC 市場出貨量在今年第二季僅下滑 12%，比先前兩季的逾 30% 的降幅要小得多。Canalys 首席分析師 Ishan Dutt 指出，有跡象表明影響 PC 產業的許多問題正開始消退。

報告也指出 PC 產業有初步復甦的跡象，該產業盼望消費者與企業進行新一輪的設備升級，好擺脫新冠疫情後的低迷。

在主要 PC 製造商中，蘋果成長速度最快，出貨量達到 680 萬台，市占率從去年的 6.4% 擴大至 11%，主因是受惠供應鏈阻礙緩解以及新款 MacBook Air 的需求。

另外，PC 市場領頭羊聯想 (0992-HK) 的第二季出貨量下降 18.1%，較第一季的 30.3% 降幅有所收窄，而惠普 (HPQ-US) 和戴爾科技 (DELL-US) 的季減幅度也縮小。

另一名 Canalys 研究分析師 Kieren Jessop 表示，第二季 PC 庫存水準進一步下降，在庫存調整的最後推動和下半年更強的季節性因素影響下，所有客戶市場區段將在今年下半年陸續改善。

不過 Canalys 表示，預估今年全年的 PC 出貨量將低於去年，因為面對高通膨和利率上升，消費者優先考量的支出會在必需品上。