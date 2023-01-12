快賣Salesforce ！Bernstein：該股已陷入成長煉獄

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 周三 (11 日) 遭 Bernstein 分析師 Mark Moerdler 調降股票評級與目標價，令股價收低近 2%。

Mark Moerdler 將評級自「符合市場表現」下調至「遜於市場表現」，目標價自 134 美元下調至 119 美元，理由是 Salesforce 的成長正在放緩，且持續放緩的時間比市場意識到的還要長。

Moerdler 研究報告寫道：「我們論點的核心是 Salesforce 多年來成長減速，但減速的這一點一直被收購交易掩蓋。由於收購交易帶來的利多不再足夠，核心市場接近雲端飽和，競爭加劇，宏觀問題衝擊成長，管理層正積極轉向提高利潤，但裁員將負面衝擊效率、成長和客戶 / 員工滿意度。」

Salesforce 近日以成長放緩為由，宣布裁員 10%。

Moerdler 指出，Salesforce 的目標是在 2026 財年實現營收 500 億美元，以及備考營業利潤率至少 25% 。但在成長放緩下，Salesforce 一直不達預期，投資者希望採取更積極的方法來提高利潤率。Moerdler 認為，大幅裁員不足以實現該公司的利潤率目標。

「這些裁員必須耗費一段時間才能體現成效，我們預期這將進一步加劇成長減速。該公司做出的大部分節省措施，都是抵消成長放緩所必需的行動，不太可能因此大幅提振利潤。」

他稱該股已落入「成長煉獄」。

「將 Salesforce 的估值與同業相比，我們發現 Salesforce 的估值過高，因為該公司的成長率與同業相似，但利潤率和盈餘品質均較低。由於 Salesforce 還要面臨許多痛苦，且可能有數個會拉低價值倍數的催化劑，因此我們調降其評級。」

Salesforce 週三下跌 1.72%，收每股 144.90 美元。