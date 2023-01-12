沃爾瑪與Salesforce合作 向零售商銷售其自有技術

隨著零售業的景氣越來越嚴峻，沃爾瑪 (WMT-US) 正在開發新的副業。

這家以其大型商店銷售雜貨、牙膏、玩具等產品而聞名的零售巨頭希望向其他公司出售更多的科技和服務。周四 (12 日) 宣布與 Salesforce (CRM-US) 達成一項協議，以提高其 GoLocal 送貨到府服務的銷量，同時提供 Store Assist 服務，可幫助員工更快、更準確地挑選和打包訂單，以進行路邊取貨和送貨。

從今年春天開始，這些服務將經由 Salesforce 提供，並在其企業應用程式商店中列出。

隨著零售環境變得更加艱難，沃爾瑪最新推動其科技商業化。通貨膨脹迫使購物者在必需品上花費更多，從而推動了沃爾瑪食品雜貨的更高銷售額。但該公司的電子產品、服裝和其他非必需品等高獲利商品的銷量也在減少。

沃爾瑪全球技術長庫瑪 (Suresh Kumar) 表示，與 Salesforce 的合作將可幫助沃爾瑪改善購物者體驗，「藉由導入其他零售商，我們可以了解客戶在整個購物過程中的需求，然後改進我們的產品，無論客戶以何種方式、地點或時間購物，都能為他們提供服務。」「我們最終也將因此受益，因為我們將繼續改進我們的產品。」

例如，由於沃爾瑪的 GoLocal 有更多包裹要從更多零售商處運送，其司機的路線將更加密集。這可降低了沃爾瑪最後一英里的送貨成本，並允許司機在一次將多家零售商處的包裹送交客戶。

沃爾瑪一直在尋找全新且更有利可圖的方式來將其數百萬客戶和超過 5300 家美國商店和倉儲俱樂部貨幣化。這些努力包括發展其廣告業務 Walmart Connect，吸引更多賣家到其第三方市場並向它們出售履約服務；並為商家和供應商提供付費客戶洞察工具 Walmart Luminate。它共同創立了一家金融科技新創公司，同時還推出 Walmart+，這是一種仿效 Amazon Prime 的訂閱服務。

沃爾瑪於 2021 年推出 GoLocal，並已與家得寶 Home Depot (HD-US) 和 Chico"s 等客戶簽約。今年夏天將開始銷售 Store Assist，這是它自有商店員工的技術。

藉由這些舉措，沃爾瑪正在效仿競爭對手亞馬遜 (AMZN-US)。在過去兩年裡，亞馬遜已經授權其名為「Just Walk Out」的無收銀員結帳科技，並與機場、體育場館、競技場和密蘇里州的一家雜貨店簽約，將這項技術引入他們的商店。它還希望出售其手掌掃描支付系統，並推出一項分析服務，讓各大品牌可以藉由該服務支付有關其產品在亞馬遜實體店中表現的數據。

沃爾瑪沒有透露商業協議的細節，也沒有估計其商業化業務的規模。 然而它已顯示出成長跡象。沃爾瑪表示，GoLocal 迄今已完成超過 300 萬次送貨。8 月的外送量超過 100 萬次。

沃爾瑪的新業務也已成為公司財報電話會議的例行內容。去年 11 月，沃爾瑪財務長雷尼 (John David Rainey) 表示，沃爾瑪在第 3 財季的第三方市場增加了 8000 多名賣家。其全球數位廣告業務當季成長超過 30%，其中美國 Walmart Connect 成長了 40%，其控股的印度電商網站 Flipkart 上的廣告也帶動了成長。

Salesforce 產品長許邁耶 (David Schmaier) 表示，零售商渴望找到解決方案，因為試圖跟上客戶的期望，這些客戶在店內購物、下單到家以及在店內或停車場取回線上購買的商品。根據 Salesforce 的數據，在聖誕節前的周末下達的線上訂單中，有五分之一是到商店取貨。

他補充說，沃爾瑪將在其應用程式商店中脫穎而出，成為零售商和零售商的一項技術。

不過沃爾瑪的技術負責人庫瑪表示，雖然向其他公司提供所有產品，但沃爾瑪仍很在意不要洩露其秘訣，因此它的一些技術不會出售。

他說，「事實上，我們在選擇要提供給其他企業的技術種類時非常慎重。」