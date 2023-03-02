〈財報〉Salesforce財報、財測報喜 宣布庫藏股規模翻倍 盤後狂飆15%

雲端企業關係管理軟體商 Salesforce(CRM-US) 盤後公布上季調整後每股淨利 (EPS) 較去年同期翻倍，並看好獲利在今年裁員後實現大幅成長，同時宣布將庫藏股計畫規模翻倍，消息激勵盤後股價狂飆 15%。

FY24 Q1 財測 v.s. Refinitiv 共識預期

營收：81.6 億至 81.8 億美元 (年減 10%) v.s. 80.5 億美元

調整後 EPS：1.60 至 1.61 美元 v.s. 1.32 美元

Salesforce 上季調整後營益率達到 29.2%，創下公司史上最高，且優於去年 9 月設立的目標，即 2026 會計年度前達到 25%。

財務長 Amy Weaver 表示，公司現在預估 2024 會計年度的營益率將達 27%，她並預期，營益率將在 2025 會計年度第 1 季達到 30%，且沒有目標上限。

Salesforce 共同創辦人兼執行長 Marc Benioff 說：「提高獲利能力是我們的首要任務。我們的目標是讓 Salesforce 成為世界上最大、獲利最高的軟體公司，這是我們正在做的事情。」他看好公司今年實現更快的獲利成長速度，並續創新高。

展望 2024 會計年度，Salesforce 預估全年調整後 EPS 為 7.12 至 7.14 美元，營收為 345 億至 347 億美元，分別優於分析師預期的 5.84 美元和 340.3 億美元。

Salesforce 周三 (1 日) 收漲近 2.3% 至每股 167.35 美元，今年迄今已漲約 26%。受亮眼財報和樂觀財測激勵，Salesfoce 盤後狂升逾 15%。

FY23 Q4(截至 1/31) 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 共識預期

營收：83.8 億美元 (年增 14%) v.s. 79.9 億美元

調整後 EPS：1.68 美元 (年增 100%) v.s. 1.36 美元

調整後營益率：29.2%

Salesforce 公布去年第 4 季營收為 83.8 億美元，年增 14%，但與上季持平，在調整後股票薪酬和其他成本 (包含近期裁員產生每股 84 美分的重組成本) 後，EPS 為 1.68 美元，較前一年同期翻倍。

該公司 1 月時宣布將關閉部分辦公室並裁員 10%，即約 7000 多人，而這項重組戰略在上季帶來 8.28 億美元成本。

全年來看，Salesforce 總營收達 313.5 億美元，年增 18.3%，調整後 EPS 則自前一年的 4.78 美元升至 5.24 美元，創下年度新高。

公布財報之際，Salesforce 將庫藏股規模自原先的 100 億美元擴大至 200 億美元。該公司上季執行了 23 億美元的庫藏股計畫，使過去兩季回購總額達到 40 億美元，剩下的 160 億美元大約等於公司當前市值的 10%。