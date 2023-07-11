Fed研擬提高大銀行資本準備規定 業者反彈

美國聯準會 (Fed) 計劃要求 1000 億美元以上資產的大銀行提高資本準備規定，這將是金融危機以來數一數二大規模的監管改革，但已遭到業界反彈和批評。

Fed 負責金融監理的副主席巴爾 (Michael Barr) 周一 (10 日) 表示，他希望開始推動一套預測信貸、營運和交易風險的標準化方法，不再只是依賴業者本身的預估。

他還說，Fed 的年度壓力測試應該加以修正，以更妥善掌握企業可能面臨的危險。以上改變都源自對美國規則長達數月的審議，目的在與國際標準「巴塞爾協議 III」的規定更加一致。

業界巨頭長期以來反對提高資本準備，但今年包括矽谷銀行 (SVB) 等多家銀行倒閉後，這個議題變成政治政治話題。巴爾表示，檢視後發現，美國的金融體系穩健，但有必要做一些改變，讓銀行提撥更多資金，作為因應潛在虧損的緩衝。

他在華盛頓跨黨派政策中心 (BPC) 的演說中說：「這些改變將提高整體的資本準備，但我想強調的是，原則上只會提高最大、最複雜銀行的資本規定。我們希望更仔細評估各種意見，並以適當、漸進的方式推動任何改變。」他補充說，大部分銀行擁有的資本，都足以應付新的規定。

包括摩根大通 (JPM-US)、花旗集團 (C-US)、富國銀行 (WFC-US) 在內的銀行，本周起將陸續揭曉第 2 季財報。

銀行業界說，監管機關最近的舉措有誤導性，而且可能阻礙放貸。

美國銀行家協會 (ABA) 主席 Rob Michols 說：「今天提出的改變，並未切實考量到迫使各種規模銀行持有更多超過維持安全和穩定所需資本，可能造成的負面影響。更高的資本規定將傷害經濟，而主管機關已經有其他可以管理風險的監管工具。」

這個由大銀行組成的遊說組織表示，將反對任何該組織認定不必要且有害經濟的提案。

巴爾表示，他無意大舉改變美國銀行業的資本架構，但希望在原有架構上增加更多機制，包括完全執行巴塞爾銀行準備協議，以及擴大對銀行業體質的年度壓力測試。他並未說明這些改變的推行時間點，但外界預料未來幾周就會展開。