Fed壓力測試過關 美大型銀行帶頭調升股利

在通過聯準會 (Fed) 年度壓力測試後，摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US)、摩根士丹利 (MS-US) 和高盛 (GS-US) 等大型銀行周五 (30 日) 盤後帶頭宣布調升股利。

Fed 周三 (28 日) 公布壓力測試結果，接受調查的 23 家美國大型銀行全數闖關成功，顯示就算身處嚴重經濟衰退和房市動盪情境，這些銀行仍能達到最低資本要求，並透過發放股利、執行庫藏股來回饋股東。

股利變動

花旗：自上季的每股 51 美分，升至 53 美分

高盛：自上季的每股 2.5 美元，升至 2.75 美元

摩根大通：自上季的每股 1 美元，升至 1.05 美元

摩根士丹利：自上季的每股 77.5 美分，升至 85 美分

富國銀行：自上季的每股 30 美分，升至 35 美分

這波變動中，高盛的股利升幅達每股 25 美分，是大型銀行當中最大，花旗 (C-US) 股利升幅為 2 美分，為同業當中最小。這次沒有任何大型銀行針對庫藏股計畫進行詳細說明。

銀行預料將在未來幾個月面臨一系列監管審查，除了巴塞爾協議 III 以外，今年四家區域銀行倒閉後，聯準會也宣布啟動全面性監管改革，在掌握未來情勢之前，多數銀行紛紛宣布延後庫藏股計畫。

分析師認為，銀行今年的資本回饋計畫可能較為保守，因為一旦國際監管規範上路，對這些大型銀行的資本要求可能會更高。

儘管如此，銀行通過壓力測試的消息，仍大幅提振銀行股。據彭博報導，KBW 銀行指數 6 月漲幅逾 5%，創下 1 月以來最佳表現，也是 3 月爆發區域銀行倒閉潮後，首次月線收紅。