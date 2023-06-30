小摩看漲Prime Day買氣 列亞馬遜為首選

摩根大通樂觀地認為，亞馬遜 (AMZN-US) 下個月的 Prime Day 銷售活動將創造數十億美元的額外營收。

亞馬遜第九屆 Prime Day 將於 7 月 11 日和 7 月 12 日舉行，屆時將在 24 個國家 / 地區推出優惠活動。

網路分析師 Doug Anmuth 周四 (29 日) 重申對亞馬遜股票的加碼評級，目標價為 145 美元，並稱該公司仍是他涵蓋範圍內的最佳股票。

他預期今年的 Prime Day 將為亞馬遜帶來 70 億美元營收，年增率 12%，營收增量 50 億美元，而去年的營收增量為 44 億美元。

亞馬遜周四下跌 0.88%，收每股 127.90 美元，但今年迄今約上漲 52%。

Anmuth 指出，亞馬遜過去兩年改善其基礎設施，將其零售商倉庫網絡的規模擴大一倍，也與 UPS (UPS-US) 建立大規模的最後一哩送貨服務，並實施更快速的包裝分揀系統，應有利於提高業績和客戶滿意度。

他還舉出亞馬遜將其全國配送戰略改為 8 個地區的本地化模式，從而改善庫存管理並降低成本。「今年 Prime 創有史以來最快配送速度，這有利提高購買頻率，且作為電商和公共雲領域的市場領導者，亞馬遜處於有利地位，此長期轉變仍處於早期階段。」

華爾街普遍看好亞馬遜股票。根據 FactSet，91% 的分析師給予亞馬遜「買進」或等同買進的評級，7% 分析師建議續抱。過去 12 個月，亞馬遜股價上漲 20%，但同期那斯達克綜合指數上漲 23%。