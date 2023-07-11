美股重點新聞摘要2023年07月11日

今日操盤前瞻

歐元區 7 月 ZEW 經濟景氣指數

聖路易聯準銀行總裁 James Bullard 談話

股神續重押能源股！33 億美元增持 Cove Point 持股比率高達 75%

「股神」巴菲特持續重押能源股，旗下波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 週一 (10 日) 宣布耗資 33 億美元增持 Dominion Energy 所持有的 Cove Point 液化天然氣、液化石油氣業務 50% 的有限合夥股份，波克夏將以有限合夥人身份持股 75%。閱讀全文...

通膨仍過高、就業市場強勁 三名 Fed 官員不敢掉以輕心

美國聯準會（Fed）三名官員陸續在周一（10 日）發表談話，其中兩名官員認為通膨仍居高不下有必要繼續升息應對，同時也提到美國就業市場仍然強勁，不可掉以輕心以免付出更大代價對抗通膨；另一名官員則表示，通膨逐漸往 2% 目標回落，可以耐心觀察，但仍須保持警惕。閱讀全文...



Fed 四年前縮表危機歷歷在目 鮑爾面臨流動性考驗

彭博周一（10 日）報導，美國聯準會主席鮑爾（Fed）上月在國會作證時承認，Fed 四年前被縮減資產負債表（縮表）引發的危機打得措手不及，並表示 Fed 致力避免回購市場的危機重演。閱讀全文...

分析師：Threads 兩年後將替 Meta 年營收貢獻多達 80 億美元

彭博周一（10 日）報導，華爾街投行 Evercore ISI 表示，雖然臉書母公司 Meta Platforms 近期推出的最新應用程式 Threads 還在起步階段，但該其有望在未來幾年內貢獻出可觀的營收。閱讀全文...