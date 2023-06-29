美國銀行通過壓力測試、輝達稱美國晶片禁令將不受影響!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 24 分)

■ 道瓊指數：上漲 34，漲幅 0.10% 至 34135。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 27.75，漲幅 0.18% 至 15157.75。

■ 標普 500 指數：上漲 4.50，漲幅 0.10% 至 4422.00。

【今日總經數據】美國初領失業金人數、美國核心 PCE 價格 QQQ 終值；今晚耐吉 (NKE-US)、味好美(MKC-US)、沛齊(PAYX-US) 發布季報。

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二、美股盤前關注重點

1. 美國 23 家銀行通過壓力測試，盤後大漲：聯準會昨日盤後公布美國 23 家大型銀行壓力測試結果，全部通過。聯準會副主席 Michael Bar 表示，縱使 3 月發生地方性銀行倒閉事件，但目前美國銀行體系仍具韌性，聯準會表示各家銀行將於週五盤後提供明確的股票回購和股息最新狀況。

此次壓力測試的情境為當全球經濟嚴重衰退，商業不動產價格大幅滑落 40%，大樓空置率大幅增加，房價下跌 38%，失業率飆升至 10%，經濟產出也相繼下滑下，預期 23 家銀行總損失將達 5,410 億美元；預計損失 5410 億美元中，貸款損失佔 78%，其餘大部分來自華爾街的交易損失，美國銀行、JPMorgan、嘉信理財、高盛等金融股盤前接上漲。

2. 輝達稱美國出口禁令不會對其產生重大影響：輝達 (NVDA.US) 財務長 Colette Kress 在公司的財務會議上回應有關美國出口禁令問題，有報導稱美國商務部正採取一項措施恐陷治 A800 和 H800 產品出口至中國，Kress 表示，有鑑於全球對輝達的晶片需求強勁，因而預期此限制措施不會對其業績造成重大影響，輝達盤前上漲 0.89%。

3. 美歐英央行持續抗通膨，日央行維持寬鬆：昨日聯準會主席鮑威爾、歐洲央行總裁拉加德、英國央行總裁貝利 (Bailey) 和日本央行總裁植田和男齊聚葡萄牙參加歐洲央行年度論壇。

聯準會主席鮑威爾重申，多數聯準會官員預計今年至少再升 2 碼，並為連續兩次升息抱持樂觀態度，預期直到 2025 年美國通膨才會降至 2% 目標，歐洲央行總裁拉加德表示，7 月升息基本是確定的事，9 月則還不確定。英國央行貝利 6 月意外升息兩碼，Bailey 表示，誓言將採取必要措施讓通膨恢復至 2% 目標。

日本央行行長植田和男表示，目前仍認為日本內部潛在通膨仍略低於 2% 目標，因而將維持寬鬆政策不變。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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