達拉斯Fed行長：經濟意外強勁 需更多升息

達拉斯 Fed 行長洛根 (Lorie Logan) 周四 (6 日) 表示，6 月政策會議上有升息的理由。她的評論證實了她的觀點，也就是需要更多升息來給依然強勁的經濟降溫。

她表示：「在 FOMC 6 月會議上提高聯邦基金目標範圍是完全合適的，這與近幾個月看到的數據以及 Fed 的雙重使命目標一致。」 但指出「環境充滿挑戰和不確定性」，「跳過會議並逐步採取行動是合理的」。

洛根指出，6 月 FOMC 會議上發布的預測顯示對更多升息的預期，並表示「FOMC 必須貫徹 6 月發出的訊號」，並補充說「三分之二的 FOMC 與會者預計至少有兩次升息」，而且「今年升息幅度更大」。

她表示：「我仍然非常擔心通膨是否會以持續和及時的方式重回目標。」她補充道，「通膨持續高於目標的前景和強於預期的勞動市場，讓 Fed 必須採取更嚴格的貨幣政策。」

洛根的評論來自在哥倫比亞大學舉行的會議的書面講稿。她是今年制訂利率的 FOMC 投票成員。

她在講稿中指出，從就業市場和通膨來看，上半年經濟強於預期。並補充說，「雖然勞動市場指標有所放緩，但再平衡的總體步伐仍慢於之前預期。」

她還表示正在關注商業房地產風險，但並不認為這些風險特別具有威脅性。她表示，整體房市似乎已經觸底。

洛根還認為，目前沒有任何與 Fed 資產負債表縮減相關的因素影響 Fed 的利率選擇，並表示財政部重建現金帳戶的工作不太可能影響銀行準備金，因為現金是從 Fed 的資產負債表中提取的。