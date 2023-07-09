〈觀察〉中國管制鎵鍺出口 業界看「掌風先至、拳頭未及肉」

中國宣布自 8 月 1 日起，對鎵、鍺等相關金屬實施出口管制，被視為是反制美國首波策略，由於對產業影響有限，業界認為，此次反制政策如同「掌風先至、拳頭未及肉」，因此還不會覺得痛，但後續是否進一步出拳，甚至是傷己傷敵的七傷拳都需密切觀察。

業界指出，為何選擇鎵、鍺作為首波制裁主角，主因即是兩大金屬元素是化合物半導體的關鍵上游原料，並提醒與美國同一陣線的國家，中國具備報復實力，從使用兩大金屬的業者集中在「美國、德國與日本」，也可略知一二。

業界認為，由於現階段供應鏈仍有庫存因應，整體影響相對小，待時間一久等庫存見底後，就知道誰有影響，大致分為三種情況，一是業者經過申請後，仍可取得原物料，產業也維持現況，為影響最輕微的設想。

二是只禁美國供應商，象徵德、日業者仍可取得料源，因此產業僅為市占率消長變化，對產業影響有限；三是全面禁止原料出貨，由於產業鏈必須尋找新料源或對非中國供應商擴大採購，包括重啟驗證等時程，整體程序較繁瑣，供應鏈也將出現調整期，將是影響最嚴重的假設。

此外，業界坦言，中國除鎵、鍺外，也在各大金屬原料扮演關鍵供應角色，即便是貴金屬如金、銀與銅也同樣重要，即便此次祭出首波出口管制的威嚇成分居多，但會不會出拳仍取決於中國態度以及美中關係，產業必須繃緊神經，應對未來兩套系統的挑戰。