拜登政府將打壓中國雲端服務運用，中國限制鍺、鎵出口！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 32 分)

■ 道瓊指數：下跌 -87，跌幅 -0.25% 至 34550。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -54.50，跌幅 -0.35% 至 15310.25。

■ 標普 500 指數：下跌 -10.50，跌幅 -0.23% 至 4481.75。

【今日總經數據】美國 FOMC 會議記錄、美國 API 原油庫存變化。

今晚總經將聚焦在台灣時間次日凌晨 2 點公佈的 6 月 FOMC 會議紀錄，若會議記錄顯示的比市場預期的更加鷹派，恐加大股市震盪，目前美股盤前三大指數全面走弱。

■ 延伸閱讀推薦：

學會自動監控下單，幫自己掌握交易好時機、並克服交易心魔！

二、美股盤前關注重點

1. 中國管制鎵、鍺出口抗美封鎖政策：中國商務部昨日 (7/3) 宣布以國安為名義，宣布自 8 月 1 日起將對鎵和鍺實施出口管制，中國儲量佔全球四成，鎵更涉及當前各國全力研發的第三代半導體，此舉恐衝擊全球半導體市場。

鎵相關物項包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、砷化鎵等八類，鍺相關物項包括金屬鍺、磷鍺鋅等六類，據外媒表示，美國最快將於葉倫返美後約 7 月中發布最新的對中國晶片禁令，此刻中國從原料上限制出口，反制意味濃厚。

2. 特斯拉 Q2 銷量亮眼，大漲 6.9%：特斯拉 (TSLA.US) 降價促銷加上美國政府提供的稅賦抵免帶動 Q2 銷量創新高，帶電動車類股上漲，昨日特斯拉大漲 6.9% 至 279.82 美元、通用汽車 (GMU.S) 上漲 1.04% 至 38.96 美元、福特 (F.US) 上漲 0.73% 至 15.24 美元和 Rivian(RIVN.US)上漲 17.41% 至 19.56 美元。

3. 拜登政府將打壓中國雲端服務運用：美國財務部長葉倫將於 7 月 6 日~ 到 9 日訪中，據消息人士表示，拜登政府將在未來幾週限制中國企業使用美國雲端運算服務，微軟 (MSFT.US) 的 Azure、亞馬遜 (AMZN.US) 的 AWS、谷歌 (GOOGL.US) 的 Google Cloud 等雲端服務供應商恐受影響。

去年美國限制中國取的先進 AI 經面後，中國企業仍可透過使用 AI 晶片的雲服務來取的強大運算能力、而暫不採購先進設備以繞過美國禁令，此禁令將為擴大限制半導體出口中國的一環，恐加大美中之間的緊張情緒。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

除權息推薦延伸閱讀：

1. 除權息是什麼？附上近月除息且填息的優質公司！

2. 股票殖利率是你賺錢的關鍵！附：歷史殖利率排行榜前 15 名

3. 現金股利是什麼？如何找到高殖利率績優生？

4. 股票當沖是什麼？10 個當沖 9 個輸：當沖獲利者不想讓你知道 3 件事