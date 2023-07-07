〈進出口統計〉台灣6月出口低於預期 財部預估轉正要等到11月機率較高

終端需求尚未回穩，加上基期偏高，台灣 6 月出口值 323.2 億美元，較去年同期減少 23.4%，減幅較先前預估來得高，不僅是連續 10 個月負成長，並且是近 14 年來最大跌勢。財政部表示，原本預期 9 月出口轉正機率下降，預估 11 月轉正機率增加。

財政部今 (7) 日公布 6 月、第 2 季及前 6 月進出口統計。在出口部分，第 2 季出口值 1043.9 億美元，較去年同季減少 16.9%；累計今 (2023) 年前 6 月出口值 2021.1 億美元，較去年同期減少 18.0%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，6 月出口明顯轉弱且規模值低於預期，出口跌幅也擴大主要可歸納四大原因：一、通膨尚未冷卻且升息效應壓抑終端需求，二、中國復甦後續無力，三、產業調整庫存，訂單能見度不高，四、外銷價格走跌及去年基期偏高牽制作用。

蔡美娜指出，11 項主要出口貨類中 6 月出口值同步向下，其中又以傳產貨類跌幅較深；以跌幅來看，出口年減幅低於 2 成的包括：資通與視聽產品年減 6.2%，終止連 2 紅翻黑；光學及精密儀器則因手機鏡頭市況疲弱、年減 10.2%。

至於年減幅約 2 成的則有電子零組件、機械 2 貨類，其中電子零組件受到積體電路需求並未明顯好轉，機械則因海外投資態度觀望，導致出口年減幅 20.2%。

另有 7 類貨類出口值年減幅超過 3 成，其中基本金屬及製品、塑橡膠及其製品、化學品受到市場需求清淡、海外同業開出新產能，加上市場低價競爭干擾。

至於礦產品出口年減 55.3% 呈現腰斬，主要是去年同期隨著各國解封，帶動用油需求大增，原油行情高漲，但今年原油價量翻轉，拖累礦產出口銳減。

進一步看上半年出口表現，蔡美娜說，今年前 6 月出口值年減 18%，創金融海嘯以來近 14 年來同期出口最大跌勢，主要是受國際景氣降溫，加上基期偏高所致。

蔡美娜表示，包括電子零組件、基本金屬及其製品、機械、化學品等 4 貨類，加上中國大陸及香港、美國、東協等 3 出口市場的年減幅度也創 14 年同期最大跌幅。

展望後市，蔡美娜分析，依據季節性推估，7 月出口值年減幅約落在 16% 到 19.5% 區間，出口值約 348 到 363 億美元之間。

至於 6 月是否就是出口的谷底，蔡美娜認為，第 1 季出口年減 19.2%，第 2 季年減幅 16.9%，減幅有縮小趨勢，目前看來第 1 季是最壞的情況，現在則是上升進行中但速度緩慢。