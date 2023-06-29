服務業帶動 越南Q2 GDP成長加快 但進出口下降隱藏危機

越南政府周四 (29 日) 公布的數據顯示，越南今年第二季 GDP 增長 4.14%，其中服務業增長最快。但與此同時，進出口均呈兩位數下降，引發對未來成長的擔憂。

越南作為區域製造業中心，在全球需求放緩的情況下一直在努力提振經濟，越南央行今年迄今已四次下調政策利率，立法者也延長了增值稅削減期限。

越南統計總局 (GSO) 在報告中說，越南今年第二季 GDP 增長 4.14%，快於第一季 3.28% 的增速，原本第一季的報告初值為成長 3.32%。

GSO 表示，第二季服務業年增 6.11%，農業部門年增 3.25%，製造業和建築業增長 2.50%。

但 GSO 指出，由於全球需求疲軟，第二季出口年減 14.2%，進口下降 22.3%。

分析師表示，進口大幅下降可能表明工業生產未來將放緩，因為企業減少了原材料和設備的採購。 越南是電子產品、服裝和紡織品、鞋類和木製品的主要出口國。

凱投宏觀周四將越南今年 GDP 增長預期從 5.0% 下調至 4.5%。凱投宏觀表示：「由於下半年外部環境可能仍然不利，我們預計未來幾個季度經濟將陷入困境。」

他們補充說，央行可能會在今年年底前，進一步降低政策利率 100 個基點，並指出越南通膨已經放緩。

越南今年的 GDP 增長目標為 6.5%，低於去年的 8.02%。

越南股市周四結束此前連續七天上升態勢，從去年 10 月以來高位回落。越南 VN30 指數收跌 1.11%，報 1128.49 點。