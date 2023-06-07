〈進出口統計〉台灣對5大出口市場「二好三壞」 對日、歐出口值創歷年5月新高

財政部統計處表示，台灣 5 月對五大出口市場表現呈現「二好三壞」，其中對中國大陸及香港、東協、美國出口均較去年同期衰退，對日本、歐洲則是唯二成長的市場，且出口值亦創下歷年 5 月最高水準。

根據財政部統計處今 (7) 日公布進出口統計，我對中國大陸及香港出口 127.4 億美元，較去年同期減少 19.4%，包括電子零組件、資通與視聽產品分別年減 16%、25.1%；塑橡膠、基本金屬及其製品，以及機械類也有 3 成以上減幅。

財政部統計處處長蔡美娜說，我對中國大陸及香港的出口縮水將近 5 分之 1，且已經連 10 月下滑，儘管年減幅 19.4% 雖有收斂，但在五大出口市場中仍是墊底。

蔡美娜分析，我對中國大陸及香港出口疲弱，主要反映中國大陸消費回溫速度不如預期，加上國際大環境欠佳拖累出口表現；此外，全球供應鏈調整也可能是影響我對中港地區的出口。

我對東協出口 61 億美元、年減幅則擴大到 16.9%，主要出口貨類中，塑橡膠及其製品、紡織品年減幅逾 4 成，礦產品年減幅 33.8%。

蔡美娜分析，我對東協出口衰退除了與景氣因素有關外，研判與去 (2022) 年同期中國疫情升溫，生產線轉移至東協生產進而墊高基期所導致。

至於我對美國 5 月出口值 60.6 億美元、年減幅 3.5%，跌幅有收縮趨勢，且年減幅降至 3.5% 亦是今年以來降幅最和緩的月份。

另外，我對日本、歐洲出口表現相對亮眼，其中對日本出口 30.6 億美元、年增幅 7.8%，主要是受惠於電子零組件拉貨強勁、出口年增幅 23.9%；對歐洲出口值 36.9 億美元、年增幅 2.4%，主要是由資通視訊產品拉貨帶動，整體而言，我對日、歐兩大市場出口值均創下歷年 5 月最高水準。

根據財政部統計，累計今年前 5 月，台灣主要出口市場結構出現明顯消長，其中對中國大陸及香港占比降至 35.2%，是近 20 年來同期最低點，對美、日分別上升至 16%、8.1% 則是創 20 年來同期最高。