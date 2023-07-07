鉅亨美股雷達：投資者觀望6月非農數據 Twitter指責Meta竊取商業機密

美股重要看點：

美股周五 (7 日) 盤前觀望氣息濃厚，投資者關注即將發布的 6 月就業報告，及其對聯準會立場的可能影響。

周五將發布本周最重要的數據，即勞工部 6 月份非農報告，經濟學家預計就業崗位將增加 24 萬個，較 5 月份增加的 33.9 萬個就業崗位有所降溫。

投資者對聯準會將進一步收緊政策的跡象保持高度警惕，根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，交易員目前預測聯準會在 7 月會議上升息的可能性為 91%。政策制定者在 6 月的會議上表示，2023 年可能還會升息兩次。

Schwab Center for Financial Research 首席固定收益策略師 Kathy Jones 表示，聯準會表示願意繼續緊縮，但市場並不是那麼相信，點陣圖暗示的峰值利率與市場預期之間，其差距已經縮小，但並不一致。

美股主要指數周四下挫，ADP 就業報告顯示，美國 6 月私人企業新增就業人數 49.7 萬人，遠超市場預期 22 萬人的一倍，這份報告引發外界對聯準會持續升息的擔憂。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月非農就業人口變動 (萬人)，預期 24，前值 33.9

美國 6 月失業率，預期 3.6%，前值 3.7%

重要個股動態：

1. Meta (META-US)

分析師和產業專家認為，Meta 的 Threads 可能很快就會成為馬斯克 (Elon Musk) 旗下推特 (Twitter) 的主要威脅，因為它可以輕鬆訪問數十億 Instagram 用戶、與其競爭對手類似的界面以及這家社交媒體巨頭的廣告影響力。

Threads 被稱為「推特殺手」，在推出後 7 小時就有 1000 萬用戶註冊，從金卡戴珊 (Kim Kardashian) 到戈登拉姆齊 (Gordon Ramsay) 等名流都加入了該應用程式。

Twitter 的法律代表 Alex Spiro 周三寫給 Meta 的執行長祖克伯的信中指責，Meta 雇用 Twitter 員工創建山寨版的應用程序 Threads，並竊取商業機密及知識產權。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2.Alphabet(GOOGL-US)

根據科技媒體《The Information》周四援引知情人士消息報導，Alphabet 旗下 Google 將從三星改由委託台積電 (2330-TW) 生產其 Pixel 智慧手機的純客製化晶片「Tensor G5」，不過生產時間將延後一年至 2025 年。

報導指出，Google 本來計劃明年發布這款內部名稱為「Redondo」的晶片，以取代目前由三星電子設計的半客製化晶片。然而該款晶片在去年削減功能後錯過試生產的最後期限，今年早些時候才移交給台積電，而且可能無法及時量產，因此該款晶片現在被用來當成下一代晶片的測試晶片。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 特斯拉 (TSLA-US)

知情人士透露，美國電動車大廠特斯拉裁減上海廠部分電池生產工人，並已經在本周初開始通知電池組裝線員工。

據報導，消息人士表示，特斯拉在本周稍早開始通知上海廠一期電池組裝線部分員工；一些員工可以選擇轉移到另一個車間，例如沖壓、塗裝或總裝車間。目前外界仍不清楚有多少電池工人受影響。

雖然特斯拉採用 LG Energy Solution 和寧德時代 (300750-CN) 生產的電池，但這些電池必須先裝入電池模組和電池組，才能裝到電動車。 這個環節大部分是在特斯拉電池車間完成。