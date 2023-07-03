〈車市〉6月這3大品牌銷量倍增 進口車買氣強強滾

6 月車市銷售統計今 (3) 日出爐，新車總掛牌數 42380 台，月減 0.2%，年增 29.9%，推升上半年掛牌數達 234857 台，年增 15.6%；前 10 大車商中，有 3 大品牌年增幅超過 100%，包括 LEXUS、TESLA 和 HYUNDAI，而前 5 大車商更有三個名次由進口車商包辦，顯示國人消費力道強勁。

LEXUS 6 月銷量僅次 TOYOTA，仍高居第二，銷量 3003 台，月減 0.3%，年增 154.1%，市占率達 7.1%，若以高級車市來看，市占率則達 28.1%；其中，NX 熱賣 1390 台，占品牌銷量達 46%，RX、UX 和 ES 也分別銷出 642 台、517 台和 304 台，在休旅車和房車各級距均有斬獲。

而 HONDA、BENZ 和 TESLA 分別居三至五名，其中，BENZ 銷出 2378 台，月增 5.5%，年增 43.1%，TESLA 緊追在後熱銷 2296 台，月增 75.1%，年增幅更高達 283.9%。

觀察 BENZ 6 月熱門車款仍是 GLC 達 652 台，GLE 和 V 系列均超過 200 台。

TESLA 的 MODEL Y 銷售 1162 台，占品牌銷量達 50%，在高級車市中更是僅次於 LEXUS NX 的熱賣車款，而 MODEL X 也掛牌有 856 台。

就上半年來看，新車總掛牌數已達 234857 台，年增 15.6%，前 10 大車商中以 LEXUS 銷出 16946 台，年增 71.8% 增幅最多，其次為 HYUNDAI 年增 68.2%。

車市龍頭和泰車表示，由於內需消費力道回升，估今年我國車市規模可優於 45 萬台。