〈車市〉NISSAN ALTIMA改款亮相 裕日車擬三大改造計畫

裕日車 (2227-TW) 今 (6) 日發表全新改款 NISSAN ALTIMA，總經理鐘文川表示，房車市場萎縮，但此車款年輕客群反而相對多，目標年底前每月銷量 60 台，隨著旺季報到、改款新車陸續上市，樂觀看下半年較上半年好，「今年重頭戲在第四季」，並已擬定三大改造計畫。

NISSAN 上半年新車掛牌數 10956 台，年減 6.7%，市占 4.7%。

裕日車規劃下半年 NISSAN 導入 X-TRAIL 輕油電版車型和 KICKS e-POWER 車型，而 INFINITI 品牌也會導入兩款新車型，鐘文川進一步說明，上半年的困境是，在每月規模高達約 1.1 萬台的 CSUV 市場中，沒有車可以賣，因此，後續勢必推相對的新車型。

裕日車目標，今年台灣車輛銷售市占回升至 8%，下半年一定要優於上半年，而鐘文川也提出三大改造計畫，包括產品的電車化、通路改造轉型，以及公司組織數位轉型。

全新改款 NISSAN ALTIMA 此次外觀進化動感跑格，換上新世代「V-Motion 燻黑格柵水箱護罩」、「19 吋多鋒式鋁合金輪圈」和「下勾型陣列式 LED 頭燈」；內裝方面則升級智慧科技配備，導入「12.3 吋智慧影音多媒體系統」、「無線 Apple CarPlay」和「無線充電座」等。

而 NISSAN ALTIMA 建議售價 139.9 萬元，較改款前價格調漲 6 萬元，反應原物料高漲和配備升級。