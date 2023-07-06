防疫險慘賠 產險業對陸曝險直接歸零

中國經濟成長放緩，金融業心生警戒。統計金融三業截至今 (2023) 年 5 月底止，對中國曝險合計共 1 兆 1658 億元、年減 17.8%；其中產險業因防疫險理賠急需現金，因此全數出清手上的陸股，對陸曝險直接歸零。

根據金管會統計資料，截至今年 5 月底止，包括銀行、保險及投信業對中國大陸曝險金額共 1 兆 1658 億元，較去年同期減少 17.8%，其中保險業對陸曝險年減逾 4 成，減幅高居金融業之冠，證券業則逆勢加碼，曝險額年增幅逾 6 成。

進一步分析保險業對陸曝險結構，截至 5 月底止，壽險業對陸曝險共 997 億元，較去年同期減少 43%；產險業對陸曝險則是將手上陸股全數出清，對陸曝險直接歸零。

保險局官員表示，保險業對中國曝險年減幅超過 4 成，主要是擔憂美中貿易戰、疫情對經濟的影響，因此調降對陸曝險；至於產險業則是因理賠需要資金，因此將大陸的有價證券全數出脫，賣股變現。

銀行業對中國曝險截至 5 月底已經降到 1 兆 511 億元、年減 14.6%，銀行對大陸曝險占淨值比重也降至 25%，創史上新低紀錄。對此銀行局解釋，國銀對大陸曝險下降，同樣基於考量美中貿易戰、疫情對經濟的影響。

證券業則是金融業中唯一對陸曝險增加者，截至 5 月底對陸曝險約 121 億元、較去年同期增加 62.6%，主要是有券商對大陸子公司增資，加上券商預期人行降息，有利股市表現，自營商為此加碼 40 億元，帶動對陸曝險水位上升。