材料-KY 6月及Q2營收同創新高 仍看好下半年營運

材料 - KY(4763-TW) 掌握市場需求契機，持續擴產及調高出貨價格，營收也跟著高速成長，材料 - KY 今 (6) 日公布 6 月營收 8.38 億元再度改寫新高，2023 年上半年已超越 2021 年全年的 27.15 億元，公司對下半年營運仍看好。

材料 - KY 6 月營收 8.38 億元，創新高，月增 8.42%，年增 1.37 倍，2023 年第二季營收 23.67 億元，創新高，季增 51.63%，年增 1.27 倍，上半年營收達 39.28 億元，年增 1.12 倍；材料 - KY 6 月己完成上游 3000 噸醋片產能擴充的新產能開出。

材料 - KY 目前訂單能見度良好，今年訂單已陸續談妥。而新約將在下半年陸續與客戶端陸續展開談判，公司對今年、2024 年銷售同樣看好。

目前材料 - KY 已成爲在全球絲束市占率 5% 的供應商，公司在向上游整合且擴產後，材料 - KY 將進一步以爭取 7% 以上市占率爲目標。

材料 - KY 已取得全球四大煙草公司訂單，今年的合約及出貨時程都已排定，材料 - KY，也加開產能因應需求，材料 - KY 董事長王克璋指出，估算目前市場供需狀況，材料 - KY 已成為大型煙草公司在遠東、近東地區的唯一絲束供應，但預估只有需求的 50%，也因此常遭客端日夜催貨之苦。

王克璋指出，市場供需緊張，主要受原有絲束供應商塞拉尼斯、伊士曼等因營運考量陸續關閉包括墨西哥等廠，在市場需求大增時，供應不及所致，估計新蓋一座廠需 3 年時間，也造成菸草公司進場搶貨，同時另類市場加熱不燃燒菸絲束需求增加，也更造成絲束需求狂增。

材料 - KY 目前絲束的銷售營收比重也提高 76%，明顯高於去年同期的 63%。

材料 - KY 生產的絲束爲香菸濾嘴等應用，2022 年完成 3000 噸產能擴充，2023 年更將再擴充 1.7 萬噸，總產能提升到 3.7 萬噸，也就是說，到今年 4 月，材料 - KY 的絲束產能已較去年同期提升 100%。