〈富邦財經論壇〉台股失守萬七 富邦投顧：下半年三道曙光助攻上看17800點

台股放量大跌，跌破萬七與月線關卡，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，台股下半年可望迎接三道曙光，包括：「科技業庫存調整結束」、「企業獲利谷底翻揚」、「無風險利率轉折後有助科技股評價提升」，下半年指數仍有機會突破萬七，上看 17800 點。

蕭乾祥表示，雖然目前總體經濟仍有雜音，但今年下半年科技業將出現三道曙光。首先是庫存歷經近一年的庫存調整後，今年第 2 季面板、PC、手機等庫存已回到長期平均水位。

第二、產業上半年獲利雖低迷，但低點已現，預期第 3 季將恢復正成長，明 (2024) 年成長率可望持續翻揚。

第三、高成長的科技股對利率的敏感性甚高，導致去年升息循環後，讓科技股跌幅較重，但去 (2022) 年底美國 10 年期公債利率創高並拉回後，科技股股價相對績反轉，隨著美國 10 年期公債利率下滑，將有助於推升科技股評價。

對於投資布局，蕭乾祥建議，目前利率及物價水準不利經濟回溫，美國地區銀行風險雖降，但仍有負面影響，投資上以大型藍籌股為佳。科技股受惠於庫存去化結束、無風險利率下滑，基本面及評價面相對有利，下半年首選各國政府政策獎勵推動的再生能源、電動車、半導體等次產業。

蕭乾祥指出，去年底 ChatGPT 發佈後，5 天內用戶數即突破百萬人，推升 AI 投資熱度，AI 學習模型及硬體成本昂貴，過去僅大型企業有能力負擔，但 Nvidia 推出人工智慧雲端平台，讓 AI 工具平價化，預估 2021 至 2030 年 AI 複合成長率達 39%。

在半導體部分，下半年蘋果新機及 AI 伺服器等先進製程訂單明顯增溫，晶圓代工產能利用率將止跌回升，隨著 PC 與手機未來的應用都會融入 AI 元素，每台終端裝置的半導體內含價值提升，帶動半導體另一波正向循環。



