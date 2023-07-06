〈台股盤後〉放量大跌294點破月線支撐 中小股各自崢嶸維繫熱度

受到美國聯準會 7 月恐升息 1 碼的壓力衝擊，美股費半指數壓回，衝擊台股加權指數今 (6) 日走勢，盤中越走越低，不僅失守萬七大關，最低更見 16749 點，終場收在 16762.17 點，大跌 294.26 點，跌幅 1.73%，成交值放大至 3466.68 億元，且一口氣跌破五日、十日和月線支撐，不過，櫃買指數僅跌 0.73%，顯示多頭仍有意透過中小型股維繫熱度。

日前強勢的旅行社族群，賣壓強力出籠，山富 (2743-TW) 跌停，五福 (2745-TW) 逼近跌停、燦星旅 (2719-TW)、易飛網 (2734-TW) 和鳳凰 (5706-TW) 均跌超過半根停板。

記憶體模組族群壓力也不小，十銓 (4967-TW)、宜鼎 (5289-TW) 均跌半根停板，威剛 (3260-TW) 和宇瞻 (8271-TW) 均跌 2% 之上。

暑期迎來旺季的遊戲族群同樣湧現賣壓，泰偉 (3064-TW)、大宇資 (6111-TW) 跌 4%，傳奇 (4994-TW)、網龍 (3083-TW)、辣椒 (4946-TW)、智冠 (5478-TW) 等跌 2% 上下。

而大型權值股多數走弱，欣興 (3037-TW) 跌半根停板，台達電 (2308-TW)、遠東新 (1402-TW)、統一 (1216-TW)、豐泰 (9910-TW)、鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW)、台塑化 (6505-TW)、台積電 (2330-TW)、中租 - KY(5871-TW)、廣達 (2382-TW)、南亞 (1303-TW)、和泰車 (2207-TW) 等均跌逾 2%。

事實上，仍有不少個股表現，上市櫃漲停家數達 22 家，萬潤 (6187-TW)、倉和 (6538-TW)、保銳 (8093-TW)、協易機 (4533-TW)、瑞智 (4532-TW)、正基 (6546-TW)、大眾控 (3701-TW)、台亞 (2340-TW)、迎廣 (6117-TW)、永彰 (4523-TW)、無敵 (8201-TW)、隆銘綠能 (3018-TW) 等均亮漲停燈號。

而漲半根停板之上的有定穎投控 (3715-TW)、太極 (4934-TW)、懷特 (4108-TW)、所羅門 (2359-TW)、華冠 (8101-TW)、宏捷科 (8086-TW)、喬山 (1736-TW)、高鋒 (4510-TW)、達興材料 (5234-TW)、振發 (5426-TW)、台星科 (3265-TW) 等。

元大投顧分析，部分中長期均線角度維持上揚，6 月 13 日跳空缺口展現支撐力道，多方架構扎實，搭配 KD 指標低檔交叉向上，理想狀況下指數有機會以高檔震盪化解漲多賣壓，不過，6 月營收陸續公布且第二季財報即將揭曉，隨著散戶參與度轉趨積極，短線仍要留意熱門個股波動加劇。