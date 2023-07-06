台灣大攜緯創組5G專網國家隊 打造首座古蹟智慧園區

台灣大 (3045-TW)、緯創 (3231-TW) 今(6) 日共同宣布，在松山文創園區打造全台首座世界級古蹟智慧園區，預計明年第二季落成，同時攜手華電網(6163-TW)、聯齊科技、魅力五月和雲達科技等合作夥伴，組成 5G 專網國家隊。

由台灣大主導的「古蹟創新應用科技服務」計畫，首站以松山文創園區為示範點。台灣大企業服務事業商務長吳傳輝表示，藉由台灣大的 5G 專網和 AIoT 技術，不僅突破許多古蹟文化資產施工限制，將創新科技導入古蹟中，更達成戶外、室內混合場域的無線網路優化技術。

此外，透過雲達科技 5G 專網設備的高速、低延遲，提供更流暢的智慧應用服務與實境體驗，未來也會把 5G 專網國家隊的合作模式輸出海外，初步規劃以東南亞市場為主。

針對台灣大 5G 專網進展，吳傳輝指出，目前已經完成超過 30 個案子，有 8 成是製造業，其他領域包含醫療、零售、物流倉儲等，且仍有 10 多個案子還在洽談討論中。

吳傳輝進一步說，5G 專網布局還處於初期階段、打底，營收貢獻還無法評估，預期未來會呈現指數型成長，布局逐步發酵。

緯創副董事長黃柏漙表示，松山文創園區是台灣指標性且深具國際性的古蹟文化創意場域，緯創攜手台灣大將該計畫所面對的安全、營運及永續三大挑戰，會以 7 項智慧科技應用服務活化及翻轉，創造「導入科技、走向國際，達到永續營運」的長期展望。