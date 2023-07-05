我6月底外匯存底續創高 央行：外資匯入主要買台股

台灣央行今 (3) 日公布我國 6 月底外匯存底金額為 5648.34 億美元，較上月底增加 19.66 億美元，續創歷史新高，央行外匯局長蔡烱民表示，外資 6 月 (加計盈餘匯出) 匯出入約持平，而外資持有股債加計新台幣存款餘額則續增 52 億美元，外資匯入以台股為標的。

截至 6 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 5924 億元，較上月續增 52 億美元，約當外匯存底 105%，較上月增 1 個百分點。

蔡烱民說明，6 月歐洲貨幣升值、亞幣貶值，呈現漲跌互見，加幣、澳幣因重啟升息，英鎊和歐元也還在升息，因而對美元升值，但亞洲貨幣貶值幅度並沒有很大。

據央行統計，歐元 6 月兌美元升值 1.63%、英鎊升值 1.87%、澳幣升值 2.05%、加幣升值 2.94%，不過，日圓貶值 3.44%、人民幣貶值 1.96%，新台幣貶值 1.22%，而美元指數也下滑 1.36%。

由於外匯存底投資運用收益和主要貨幣對美元匯率變動，推升 6 月外匯存底持續創高。

蔡烱民進一步說明，匯率應不是外資的考量，外資進出以台股為主，匯入台灣多半是買台股，若台北匯市有波動比較大，央行會有調節，惟去年底至今，新台幣僅貶值約 1.3%，變動不大。

央行觀察，6 月外資匯入本金約 34.3 億美元，但盈餘匯出同樣約 30 幾億美元，整體進出大約平衡。

聯準會年底前應不會降息 7 月升息 1 碼機率近 8 成

另外，蔡烱民提到，聯準會應會在年底前維持高利率，幾乎是不可能降息，目前市場預期 7 月聯準有 70-80% 的機率會升息 1 碼。

各國外匯存底上，中國最新統計至 5 月底來到 3.1765 兆美元，月減 283 億美元，日本來到 1.1264 兆美元，月減 106 億美元，瑞士 8056 億美元，月減 141 億美元，沙烏地阿拉伯 4172 億美元，月增 117 億美元，香港 4043 億美元，月減 50 億美元，新加坡 3113 億美元，月增 135 億美元。

而南韓最新公布 6 月來到 3972 億美元，月增 10 億美元，印度至 5 月 23 日來到 5254 億美元，月增 45 億美元。