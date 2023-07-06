紐約Fed總裁：政策任務尚未完成 下一步行動取決於經濟數據

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，目前為止看到的數據支持了聯準會 (Fed) 的假設，即政策方面還有很多工作要做，並重申將仰賴經濟數據來決定下一步行動。

在連續 10 次升息後，Fed 上月決議維持利率不變，以便爭取更多時間，評估利率上升和銀行業壓力對經濟的影響。點陣圖顯示，多數官員預估今年還需要再升息 2 碼。

威廉斯周三 (5 日) 出席央行研究協會 (Central Bank Research Association) 的一場活動時表示，在決定下一步行動時，他將仰賴經濟數據，而近來數據顯示房市表現優於預期、經濟成長穩健但消費支出放緩，這些資訊支持了央行的假設，即在貨幣政策上還有很多工作要做。

他說：「我們可以花一點時間評估和收集更多資訊，進而採取行動，同時也透過我們的預測，向市場傳達任務尚未完成的訊息。顯然地，我們絕對會致力於達成 2% 的通膨目標。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周赴國會發表經濟證詞，重申年底前將繼續升息，且不排除連續升息的可能性。Fed 定於 7 月 25 日至 7 月 26 日召開下一次政策會議，根據期貨合約定價，投資人普遍預期 Fed 將升息 1 碼。

美國上周五 (30 日) 公布，Fed 關注的通膨指標個人消費支出物價指數 (PCE)，5 月年增率為 3.8%，明顯低於前一月的 4.3%，創兩年多來新低；不含食品和能源價格的核心 PCE 年增 4.6%，略低於預期和前值的 4.7%。

威廉斯稱核心通膨仍處在高檔，但他對央行迄今在打擊通膨上取得的進展感到滿意，包含官員們密切關注的非住房服務價格。

在 Fed 召開 7 月會議之前，還有兩份重要經濟數據要公布，分別是本周五的 6 月非農就業報告，以及 7 月 12 日的 6 月消費者物價指數 (CPI)。

威廉斯援引上月點陣圖表示，隨著通膨降溫，多數官員們預期降息時間點將落在 2024 年和 2025 年，但他認為實質利率會在很長一段時間內處在限制性水準。名目利率最終會升到多高，則取決於通膨和經濟狀況。