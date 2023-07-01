美通膨降溫 Fed鴿派官員：需要更多數據決定7月是否升息

美國周五 (30 日) 公布聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標降溫，對此鴿派官員、芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，目前判斷 7 月是否升息還太早，但通膨仍遠高於目標，而且比意料中更頑強。

古爾斯比是目前聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員裡，最鴿派的官員之一，他今年稍早曾對信貸緊縮影響美國經濟的程度表達擔憂，但上周卻說，6 月暫停升息的決議對他來說是個極為艱難的決定。FOMC 當時無異議通過該決議，同時預估，今年還會至少升息兩次。

古爾斯比周五表示，雖然某些通膨指標有所改善，但其他類別通膨指標的下降速度沒有預期的快。

他說：「人們短期內需要即刻注意的是，通膨過高是否因為一次性因素而過高——例如二手車太貴，但終究會消失——還是因為其他更僵持的原因？這是關鍵。」

他說，自己還沒有決定 7 月 25-26 日的會議上應該支持哪一邊，接下來到下次會議前這幾個禮拜將有大量數據，需要仔細觀察和考慮。

美國商務部周五公布，5 月 PCE 年增 3.8%，較前一個月 4.3% 增幅大幅放緩，但核心 PCE 下滑仍緩慢，5 月年增 4.6%，僅略低於市場預期和前一個月的 4.7%。

一些潛在通膨指標顯示下降速度可能停滯，例如，扣除能源和食品後的商品價格雖然一直穩定下降，但折合三個月的年增率在 5 月卻回升到 3.2%，高於 4 月的 2.1%。

在核心商品通膨中，二手車價格是重要影響因素，二手車在 3 月為止的 9 個月以來降溫後，卻在 4 月和 5 月大幅上漲。如果剔除二手車通膨，4 月和 5 月的核心商品通膨則是持平的。